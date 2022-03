El Mobile World Congress és un dels màxims aparadors tecnològics del món, tant per a les empreses consolidades, com per a aquelles que intenten obrir-se camí, les anomenades start-ups. Quatre empreses gironines van assistir a l’edició d’enguany, que s’acabava ahir, en la tornada presencial al saló. Dues ja eren unes habituals al MWC, l’olotina OTC Engineering i Codi Tramuntana, establerta al Parc Tecnològic de la Universitat de Girona. Mentre que dues debutaven, Emocional i Myoo. El congrés destina un espai exclusiu a les start-ups, el 4YFN. Es tracta d’un aparador per trobar nous companys de viatge, clients i inversors en el creixement i consolidació de l’empresa.

En aquesta situació estan la companyia Emocional, amb seu a Girona, i Myoo, amb la seu a Salt, amb un nexe comú entre les dues, la intel·ligència artificial. La primera està centrada en la salut emocional del treballador a l’empresa i és una «idea única i disruptiva», segons un dels cofundadors de l’empresa, Pedro Espinosa, que afegeix que són «pioners en l’àmbit mundial».

Què fa i com funciona Emocional? El producte és b2b, és a dir, està destinat a altres empreses. El software desenvolupat per la companyia utilitza la visió per ordinador i el ‘deep learning’ per saber l’estat emocional del treballador, i posteriorment, fer recomanacions per millorar-lo si no fos òptim. El programari és capaç de detectar a través dels moviments facials, pestanyeig o microexpressions, entre d’altres, l’estat emocional del treballador. Si el sistema detecta estrès o ‘burn-out’, esgotament laboral, envia una notificació anònima a recursos humans per tal de buscar una solució amb diferents recomanacions. Les opcions són variades: meditacions, teràpia grupal o coaching. En total, treballen 12 persones a Emocional entre enginyers informàtics i psicòlegs.

Per la seva banda, Myoo és un assistent personal d’entrenament. En aquest cas, per utilitzar-lo només cal enviar un simple «Hola» a Telegram. Posteriorment, crearàs un perfil i ja podràs començar el teu procés de preparació de reptes esportius i saludables que et proposis. Myoo és un assistent personal que a través dels reptes que esculls, les dades que li facilites i la intel·ligència artificial, et fa recomanacions per assolir-ho. El CEO i cofundador de la companyia, Llorenç Bové, destaca la personalització: «Segons el perfil et fa recomanacions i pautes d’entrenament, descans i dieta» . A part, de les recomanacions, Myoo et certifica els resultats obtinguts al ‘blockchain’ via NFT’s . Aquest fet permet a l’empresa i al consumidor garantir i guardar els resultats per sempre, de manera inalterable, al blockchian. Bové està convençut que la web 3.0 canviarà la nostra manera de participar en esdeveniments esportius. Una idea podria ser accedir a curses gràcies a les marques o resultats certificats. A més, tenen una altra línia per a empreses. Es tracta d’una eina de comunicació que facilita el contacte amb l’esportista i resol els dubtes a través de programar amb anterioritat les preguntes.

Amb més experiència al sector, OTC Engineering, una enginyeria multidisciplinària, tornava al MWC per mostrar les solucions de connectivitat per als sectors de la mobilitat i la indústria en general. L’empresa impulsa eines que faciliten la connexió entre el vehicle i el núvol, fet que permet oferir eines per a l’ús, explotació i gestió de flotes de vehicles, així com facilitar la integració de l’usuari a través del seu propi telèfon intel·ligent. CodiTramuntana mostrava al MWC una àmplia varietat de solucions per a projectes de desenvolupament web del més alt nivell tecnològic.

L’aparador del Mobile

Les dues start-ups esperen que el Mobile els pugui catapultar o donar visibilitat a la feina feta aquests darrers mesos. Myoo sabia què volia al congrés: «Buscar finançament, captar nova atenció i conèixer les novetats del mercat i generar marca. No busquem b2c, sinó partners tecnològics que es vulguin acompanyar». Coincidint amb la cita, Myoo va llençar al Mobile Myoo tokens, una manera de captar de diners i involucrar més gent en el projecte amb la compra de la moneda virtual de l’empresa. A finals d’any, Myoo espera tenir 100.000 usuaris i estar presents als principals esdeveniments esportius nacionals.

Per la seva banda, Emocional va tenir unes quinze reunions de finançament i amb clients potencials durant el Mobile. Espinosa detalla que alguns dels interessats són ‘partners’ de Silicon Valley. 10 empreses comencen a integrar el programari d’Emocional a final de mes i 25 més el mes que ve. Quan tanquin l’any, esperen haver facturat 200.000 euros i estar treballant al voltant de les 55 o 65 companyies.