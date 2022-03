La sequera ja és una realitat a Espanya. A la crisi de costos de producció que arrossega el camp des de fa mesos s’hi suma una situació de gran escassetat hídrica que afectarà la productivitat del sector agrícola en aquesta campanya. «Hauria de ploure molt i per tota Espanya durant la primavera per salvar una situació que avui dia és crítica», expliquen des de la Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA).

La UPA ha elaborat un informe on analitza els efectes de la sequera a Espanya. La situació més crítica es dóna a la meitat sud peninsular, i els efectes seran més greus com més primerenques siguin les produccions. «El camp espanyol produirà menys aliment el 2022, tant en ramaderia extensiva com en cultius de secà o regadiu», han assenyalat.

Els agricultors es veuran obligats a apostar per cultius amb menors necessitats hídriques. «Veurem més cereals de cicle curt, gira-sol o guarets i menys tomàquet, blat de moro o arròs», asseguren des de UPA. En el cas dels cultius llenyosos, la poca aigua que es pugui aportar es destinarà a evitar que els arbres s’assequin, donant per malmesa la collita d’aquest any.

En la ramaderia els costos de producció es dispararan encara més davant l’escassetat de pastura al camp, cosa que obligarà els ramaders a alimentar amb pinso els seus animals. UPA proposarà a la Mesa de la Sequera com exempcions fiscals a agricultors i ramaders, ajuts directes, o condonació de les tarifes de reg.