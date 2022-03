Transgourmet Ibèrica, antiga GM Food, amb seu a Vilamalla, ha invertit 2,1 milions d’euros per reformar el Gros Mercat de Lleida en el marc del pla de millora dels establiments d’autoservei a l’engròs Gros Mercat. La reforma de l’establiment, ubicat a l’avinguda de la Indústria del polígon industrial El Segre, s’ha centrat en millorar l’espai del mercat de frescos, el mobiliari i l’equipament de refrigeració (aire condicionat, calefacció i equip de fred) per guanyar en eficiència energètica. La companyia, referent en el sector de la distribució alimentària, té més de 1.100 treballadors a Catalunya on compta amb 24 centres Gros Mercat, 2 plataformes logístiques, prop de 500 supermercats franquiciats amb les ensenyes Suma, Proxim i Spar, i 8 benzineres GMOil.