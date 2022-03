El president del BBVA, Carlos Torres, va alertar que la guerra d’Ucraïna «incrementa de forma significativa» els dubtes al voltant de la recuperació de l’economia. «L’entorn previ a la invasió era de clara recuperació, però la invasió eleva la incertesa», va dir ahir a la junta general d’accionistes de l’entitat, celebrada a Bilbao. Pel directiu, el conflicte també impulsarà la inflació a curt termini i tindrà una afectació «desigual» als diferents països.

Més enllà de l’impacte a curt termini, Torres també va assegurar que la guerra «tindrà importants repercussions estructurals en la geopolítica i l’economia global» i que el món es troba davant la consolidació «d’un nou ordre mundial».

«En qüestions estratègiques com l’energia, l’alimentació, les matèries primeres o la tecnologia prevaldrà l’autonomia; serà un món diferent de la globalització creixent de les últimes dècades», ha afegit el president del BBVA.

En aquest sentit, Torres va qualificar el procés de descarbonització com «la disrupció més rellevant de la història», recordant que el volum d’inversió que s’hi destinarà és «colossal». «Estem parlant del 8% del PIB mundial en els pròxims tres anys», va comentar. Davant aquest repte, Torres també va celebrar que els inversors gaudeixin de suficients incentius per invertir en tecnologia per «transformar tots els sectors de l’economia». Malgrat que l’any 2021 va continuar marcat per la COVID-19, tant el president com el conseller delegat del BBVA han destacat que l’entitat va obtenir els millors resultats de l’última dècada –un benefici recurrent de 5.069 milions d’euros- gràcies al bon funcionament del negoci ordinari. Amb aquests resultats, el banc ha proposat el repartiment d’un dividend de 31 cèntims per acció, el més gran en la història de l’entitat.