El Govern va aprovar ahir una resolució mitjançant la qual allarga la jornada màxima dels conductors assalariats de transports de 9 a 11 hores diàries. Aquesta mesura es mantindrà en vigor fins al 27 de març i des de CCOO van denunciar que l’executiu pretén compensar la falta de conductors pels aturs de transportistes a força de sobrecarregar als assalariats que no poden sumar-se a les protestes. «Apallissats i sense descans. Els treballadors i les treballadores assalariats continuem sent ostatges i víctimes del caos del sector amb la complicitat del Ministeri de Transport», va denunciar el sindicat en un comunicat. La mesura no ha estat negociada amb la representació legal dels treballadors i des de la central estan estudiant mesures legals.

La nova resolució publicada per la Direcció General de Transport Terrestre permetrà a les empreses imposar als seus assalariats l’obligació de conduir fins a 11 hores al dia, quan abans eren 9 hores màximes. Al que cal sumar els temps de presència (per a la càrrega i descàrrega del gènere, per exemple). I que les hores de descans diari durant els períodes de servei queden limitades 9 hores diàries, quan abans eren 11 hores. I els límits de conducció setmanal passen de 56 hores a 60 hores. El secretari de Transports de CCOO, Francisco Vegas, van qualificar de «vergonyosa» aquesta resolució i que «suposa un atemptat contra la seguretat i salut dels treballadors». «La convocatòria d’un atur indefinit en el sector del transport de mercaderies per carretera, des de dilluns passat 14 de març, està afectant el normal funcionament de determinats fluxos de mercaderies per al trasllat de matèries primeres als centres de producció, indústries i en la distribució final dels productes. Amb l’objectiu de mitigar els efectes que es poden derivar de l’anterior, és necessari establir, a nivell nacional, una sèrie d’excepcions temporals», justifica el Ministeri de Transports en la seva resolució. En paral·lel, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, i la ministra de Transports, Raquel Sánchez, van coincidir en assenyalar ahir que «una rebaixa generalitzada d’impostos» als carburants, el gas i l’electricitat, «no resoldria els problemes» provocats pels efectes de la guerra, perquè quedaria ràpidament absorbida per un increment dels preus i «només suposaria una reducció dels ingressos de l’Estat». Durant la sessió de control al govern espanyol, totes dues van destacar la importància dels 500 milions d’euros compromesos amb els transportistes per a la rebaixa del preu del gasoil professional. Situació a Catalunya La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va dir que l’executiu català considera que la vaga de transportistes no tindrà afectacions greus en l’abastament dels comerços. En aquest sentit, en declaracions recollides per ACN, va assegurar que estan «monitoritzant les afectacions» de les protestes. Tot i això, ha admès que «la vaga pot condicionar l’arribada d’alguns productes concrets».