Air Europa ha aconseguit un acord amb els sindicats per aplicar un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, que afectarà 4.000 treballadors, segons van informar fonts sindicals.

L’ERTO, que es posarà en marxa l’1 d’abril, afectarà tripulants de cabina de passatgers (TCP) i a personal de terra, però no als pilots, amb la representació dels quals la companyia no ha aconseguit un acord.