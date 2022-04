Amb la venda de cotxes en caiguda lliure, el present dels concessionaris no és gaire engrescador. La guerra d'Ucraïna, la pujada dels preus de l'energia, la crisi dels microxips i les butxaques buides de la clientel·la estan estan forçant el sector a mirar cap a un futur que els converteixi no tant en venedors de vehicles sinó en venedors de serveis. Serveis de renting, car sharing station based, car sharing free floating, ride haling i altres vocables anglesos que van tots a parar allà mateix: que el consumidor pagui per usar un cotxe que no és seu mitjançant quotes i en funció de les seves necessitats, similar al que ja fa amb Netflix, Spotify o la Girocleta.

Aquest és el tema sobre el que ha gravitat avui la tercera edició de l'Automobile Talks, una jornada de xerrades organitzades per la patronal catalana d'automoció Fecavem amb la participació d'altres representants empresarials del sector, com la gironina Corve (que agrupa distribuidors i tallers) o el BBVA, i que per primer cop es va celebrar a Girona, terra de "mobilitat molt dispersa però amb moltes oportunitats", com ha observat el president de Corve, Jordi Solà.

Mobilitat. Aquesta és la paraula clau. Joan Miquel Malagelada, president d'Esade Automotive Alumni i besnét del fundador de la Teisa, l'ha subratllat amb fluorescent durant la seva intervenció. Mobilitat elèctrica i multimodal, que és la paraula que el sector utilitza per dir que s'ha acabat això de comprar-se un cotxe i conduir-lo fins que peta el motor. Malagelada augura un futur de cotxes elèctrics i camions d'hidrògen en el que no tothom podrà ni voldrà posseir un vehicle. Això obliga els concessionaris a canviar radicalment el seu model de negoci per sobreviure. "Els concessionaris s'han de convertir en el centre de la mobilitat. Tenen estoc, dispersió geogràfica, coneixement i tots els ingredients per fer-ho". Això significa tirar envans a terra i fer una renovació integral de les seves estructures de negoci abans que els seus competidors (o aliats, segons com es miri), els fabricants de cotxe i les start-ups, s'acabin cruspint tot el pastís de la mobilitat.

Per fer que els usuaris comprin mobilitat elèctrica, que d'això es tracta, Malagelada veu impresdindible la digitalització. Fer-se amic de les noves tecnologies és una assignatura que els concessionaris han de dominar si volen seguir sent rellevants en això del motor. Desenvolupar apps personalitzades, posar-ho fàcil i còmode als clients perquè puguin disposar de cotxe en el moment adeqüat i al lloc precís a un preu competitiu. També és just i necessari que "defineixin l'oferta de mobilitat", és a dir que tinguin clar què volen vendre i canvïin les estructures i els processos empresarials per a fer-ho possible.

"Estafa mundial"

Els participants han coincidit en afirmar que el futur és "incert", però al present hi ha una sèrie de realitats força més tenebroses. Segons el president de Fecavem, Jaume Roca, el sector està pagant les conseqüències de males decisions polítiques. Pel tema de la zona de baixes emissions, queixa clàssica del sector, però també pel que fa a l'electrificació, que ha qualificat d'"d'estafa mundial", segons ell perquè s'ha fet de manera precipitada però al mateix temps és lenta, precària. És a dir, la xarxa no està preparada per suportar els canvis que exigeix el sector. En aquests temps difícils, Roca ha instat els comercialitzadors a deixar de banda criteris territorials i fer pinya per afrontar plegats aquest futur elèctric i intermodal. "Es vendran menys cotxes i això no tornarà a ser el que era", ha sentenciat referint-se a la sangria de les vendes. Tampoc ha estat menys clar en afirmar que la transformació és gairebé obligatòria: "no hi ha marxa enrere", i que la millor solució és que tot el sector remi en la mateixa direcció si vol sobreviure: "els grups petits ho tindran difícil per sobreviure".