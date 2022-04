El Tribunal Suprem ha tombat el recurs presentat per la gran patronal CEOE contra les normatives d’igualtat aprovades durant aquesta legislatura. Els empresaris estaven en contra que els sindicats amb representació majoritària en un sector fossin designats com a interlocutors vàlids per a negociar plans d’igualtat en aquelles empreses -principalment de menor grandària- on no hi hagués representació legal dels treballadors. L’alt tribunal ha emès sentència i ha rebutjat l’apel·lació de CEOE dictaminant a favor i reconeixent el rol negociador de les centrals. El juliol passat del 2020 el Ministeri de Treball pactava amb els sindicats els reglaments en matèria d’igualtat que havien de desplegar les noves normatives heredades del primer govern de Sánchez en solitari.