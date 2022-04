JARC reclama més controls de benestar animal en els transports per tal de prevenir l'entrada a l'Estat de la Pesta Porcina Africana (PPA). Segons l'entitat agrària, dels més de 1.800 camions de garrins que van entrar l'any passat per la Jonquera, només es van efectuar 48 controls de PPA un cop en territori català. En total, els Mossos d'Esquadra i equip de veterinaris va controlar 89 camions de porcí, boví, oví el 2021, un nombre que JARC considera "absolutament insuficient". Tenint en compte que ja hi ha deu països a Europa afectats per aquesta malaltia, l'entitat considera que com a mínim hi hauria d'haver controls de benestar animal cinc dies a la setmana com a mesura per detectar animals que poguessin estar amb la PPA.

A Europa ja hi ha deu països afectats per la PPA. És el cas de Bèlgica, Hongria, Estònia, Letònia, Polònia, Eslovàquia, Romania, Bulgària, Alemanya i Itàlia. Per això, JARC reclama més controls de benestar animal tenint en compte l'important trànsit de camions que transporten animals vius, des de diferents països europeus a l'estat espanyol. La PPA es va disseminar l'estiu passat des dels països de l'Est cap a Alemanya. Les dues úniques transmissions originades per un salt de distància important, la de Bèlgica i la del nord d'Itàlia, a només uns 800 quilòmetres de Catalunya, van detectar el seu primer positiu en animals trobats en les proximitats de carreteres de trànsit internacional.

Anualment, entren a l'estat espanyol un gran nombre de caps de porc. El 2021 van ser més de 2,8 milions d'animals, la majoria procedents dels Països Baixos i Bèlgica. No és menys significatiu el nombre de camions amb bestiar boví que entren a través de la Jonquera procedents de Polònia, la República Txeca o Bèlgica, que o bé són països amb positius en PPA, o si no en tenen, han de travessar centenars de quilòmetres per països exposant-se a la malaltia.

JARC assenyala la importància del sector porcí per mantenir gran part de l'estructura agrària catalana, associat també amb la fabricació de pinsos, produccions agrícoles o indústria càrnia. La producció porcina representa un dels principals motors de la indústria càrnia, que representa el 21,6% del PIB industrial català i un 4% del PIB total de Catalunya. Per aquest motiu, l'entitat agrària insisteix en reclamar que s'intensifiquin les mesures de bioseguretat per evitar l'entrada de la PPA a l'Estat, i més encara davant l'expansió de la malaltia a Europa.

L'organització agrària ha demanat a l'Administració que incrementi el pressupost dels controls, per augmentar-ne la freqüència. "Així, l'Administració es posaria al mateix nivell que els ramaders catalans, que estem intensificant el nivell de bioseguretat de les nostres explotacions”, apunta Jaume Bernis, cap de la sectorial del Porcí de JARC.

Per altra banda, JARC ha instat un cop més la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, per tal que pressioni el Ministeri d'Agricultura per aconseguir la 'regionalització'. D'aquesta manera, en cas de detectar-se un positiu de PPA a l'Estat, es podria continuar comercialitzant productes i animals, a les zones i territoris lliures de la malaltia.

Altres mesures de bioseguretat

A la vegada, JARC demana controlar la població de fauna salvatge, especialment dels senglars, animals que són transmissors de la PPA. L'organització considera estratègic el control de moviment d'aquesta espècie i proposa que l'Administració estableixi un canal d'interlocució amb la gent coneixedora dels corredors de senglars, als municipis on existeix una alta densitat.

Un altre punt important per a l'entitat és la millora substancial en els centres de neteja dels transports als escorxadors ja que "no estan prou equipats per assolir el repte actual". En aquest sentit, JARC proposa incorporar equips i personal de neteja professional per poder millorar la desinfecció que en aquests moments s'efectua als camions. "Aquesta mesura seria efectiva també per lluitar contra la Síndrome Reproductiu Respiratori Porcí (PRRS), una malaltia ja present a l'Estat.