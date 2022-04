El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, va reconèixer ahir la possibilitat que els tipus d’interès de la zona euro pugin al juliol, encara que va subratllar que dependrà de les dades, després que el banc central hagi desvinculat el primer augment de la taxa del final de les seves compres de deute, per la qual cosa no és necessari que es produeixi automàticament en finalitzar el programa APP.

«Dependrà de les dades que vegem al juny. Des de la perspectiva d’avui, juliol és possible i setembre, o més tard, també és possible. Mirarem les dades i només llavors quan decidirem», va assenyalar Guindos en una entrevista amb Bloomberg. Així mateix, va subratllar que una recessió tècnica actualment no forma part de les projeccions del BCE, que s’actualitzaran al juny, encara que va reconèixer que s’ha registrat una clara deterioració de l’entorn econòmic a conseqüència de la guerra d’Ucraïna.