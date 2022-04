El jutge accepta ara que la Generalitat es personi en una causa del 3%

No és gens habitual que un jutge es corregeixi a sí mateix, però el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 5, Santiago Pedraz, ha decidit acceptar la personació com a acusació particular de la Generalitat en la peça separada del cas 3% en què s’investiga el finançament il·legal de CDC a través de la productora audiovisual Triacom, en la mateixa línia que va canviar de criteri la Fiscalia Anticorrupció després d’estudiar els arguments del Govern.

El jutge assenyala que en l’escrit en què se sol·licitava la personació no es va acreditar, com sí que s’ha fet en el recurs de reforma, el perjudici que el cas investigat va poder suposar per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i donada l’adscripció d’aquesta empresa pública a la pròpia Generalitat, a la legitimitat formal s’hi afegeix la material. I recorda que, en cas que es constitueixi com a part acusadora, la Generalitat ha d’ajudar a indagar si, en efecte, «Triacom venia els seus programes a TV3 molt per sobre dels costos de producció». Inicialment, el magistrat va denegar la personació de la Generalitat en tenir en compte que al Govern hi participen partits hereus del PDeCAT i CDC, el finançament il·legal dels quals s’investiga.