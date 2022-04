Madí recorre la decisió del jutge d’investigar els seus negocis

L’empresari i exdirigent de Convergència Democràtica (CDC) David Madí ha recorregut la decisió del jutge del cas Voloh, Joaquín Aguirre, de sol·licitar a l’Agència Tributària la seva declaració sobre operacions amb tercers en els exercicis 2019 i 2020 perquè, segons el seu parer , no hi ha cap referència en aquest procés judicial a l’existència sobre el presumpte cobrament de comissions per «actes presumptament il·lícits» i, per tant, és un «acte d’instrucció prospectiu», segons el text de l’advocada d’aquest investigat, Olga Tubau. A més, relata que Madí no té perquè estat inscrit al Registre de Grups d’Interès de la Generalitat, ja que únicament va assessorar els seus clients particulars i, en el cas de les VTC, la companyia Moov, d’Uber.