GiFood consolida el seu negoci de «delivery» després de la pandèmia

GiFood està consolidant el seu model de negoci en aquesta etapa post-pandèmia. La plataforma digital de repartiment de menjar a domicili de Girona ha seguit creixent malgrat la tornada a la normalitat i fi de les restriccions al sector de la restauració. Actualment la firma compta amb més de 5.000 clients i una quarantena de restaurants adscrits al servei. També ha reforçat la seva flota de bicicletes i motos elèctriques, i preveu ampliar-la per donar resposta a una demanda creixent. «Ens ha sorprès positivament trobar-nos a on estem. Cap dels restaurants que tenim a l’aplicació ha deixat de treballar amb nosaltres després de la pandèmia, i això demostra que hem arribat per quedar-nos», explica Cinta Rosell, co-fundadora de la companyia.

GiFood va néixer a finals del 2020, en plena segona onada de la pandèmia. Era un moment en el qual molts restaurants estaven parcialment tancats a causa de les restriccions tenien en el repartiment a domicili l’única via oberta de negoci. Aquesta start-up gironina fundada per Rosell i el seu soci Albert Canyades, oferia als establiments un servei d’entrega de menjar per tota l’àrea urbana de Girona. No era com una de les grans plataformes de delivery ja presents a la província, sinó que tenia unes particularitats que la feien diferent. La primera era el caràcter estrictament local. «Vam néixer amb la vocació de donar un servei de proximitat. Tots els restaurants amb els que treballem son de Girona i mirem de fugir de les grans franquícies i cadenes de menjar. Com a límit es vam posar els municipis de Girona, Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix». La segona era l’aposta per una mobilitat sostenible: els repartiments els fan amb vehicles elèctrics. Primer van començar amb bicicletes elèctriques i quan les comandes van anar creixent, van veure’s amb la necessitat d’incorporar una motocicleta elèctrica de la marca Silence. «Actualment repartim amb vuit bicicletes elèctriques i tres motos, amb la previsió d’adquirir-ne una quarta properament». Les motos van permetre millorar l’eficiència i la velocitat del repartiment, i arribar així tant a un nombre major de llars com a un radi més extens. Prova d’això va ser l’ampliació del servei a Sant Gregori a finals de l’any passat.

La tercera particularitat de GiFood ha estat la situació dels seus treballadors. «Els nostres repartidors no són falsos autònoms sinó que estan contractats, i perceben el salari que els pertoca per la feina que fan». Al principi la plantilla de GiFood estava constituïda per tres empleats (els dos fundadors i un repartidor més). «Dues persones repartien i jo em quedava a coordinar les demandes i a dissenyar les rutes». Ara la plantilla completa està formada per 10 persones.

Ser els referents

GiFood opera íntegrament per via telemàtica. El nucli del negoci és una aplicació per a mòbils des de la qual els consumidors poden demanar el seu menjar a domicili. L’app va ser creada per un desenvolupador web extern però seguint les directrius i les característiques marcades pels socis fundadors. Els restaurants poden beneficiar-se dels serveis de delivery i a canvi d’un percentatge de les vendes. Recentment han millorat la comunicació amb els establiments a través d’un dispositiu que facilita la informació i la gestió de les comandes. «Som una empresa jove. No som perfectes però escoltem els restaurants i els clients i volem ser el referent del delivery a la zona».