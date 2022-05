Fa unes setmanes, Naturgy anunciava una aliança amb Equinor, la petroliera noruega abans anomenada Statoil especialitzada en la tecnologia flotant; uns dies abans havia fet el mateix Repsol amb Ørsted, empresa danesa líder en el desenvolupament d’aquest tipus de parcs. L’objectiu de les dues unions és aprofitar l’experiència d’unes empreses i el coneixement del país de les altres per iniciar el desenvolupament d’aquesta tecnologia a Espanya, un dels pocs països europeus on encara no s’ha desplegat cap eòlica marina.

La unió estratègica entre empreses per sumar l’especialització de cadascuna és una pràctica que s’està consolidant al sector. Un altre cas sorgeix amb el desenvolupament de l’hidrogen verd, un vector tecnològic encara poc competitiu. La pandèmia va accelerar el procés d’una tecnologia a la qual es destinarà prop de 1.500 milions dels fons europeus. Totes les grans energètiques s’han associat amb altres empreses per fer enlairar-se aquests projectes, com és el cas d’Iberdrola amb Cummings, empresa d’electrolitzadors (màquines per produir hidrogen) que instal·larà una fàbrica en aquest país i servirà a l’elèctrica. Mentrestant, la companyia que dirigeix ​​Ignacio Galán també té un acord amb Fertiberia per subministrar-li hidrogen renovable amb el qual produir amoníac.

També Repsol i Enagás han creat una societat conjunta en aquest àmbit. En el seu cas per desenvolupar una tecnologia pionera que produeixi hidrogen renovable a partir del sol, sense necessitat d’electricitat, un procés conegut com a fotoelectrocatàlisi. Mentrestant, Naturgy, Enagás i Exolum s’han unit per impulsar el subministrament d’aquest vector tecnològic a la mobilitat.

Si bé un dels sectors on s’han produït més aliances és en la mobilitat elèctrica amb unions entre elèctriques i supermercats, restaurants o aparcaments. Però no només entre empreses energètiques sorgeixen les aliances, sinó que comença a ser cada cop més habitual el creuament de negocis. Un exemple és la unió entre Repsol i Telefónica, que han constituït una societat conjunta per desenvolupar el negoci de l’autoconsum.

Un altre exemple és el d’Endesa i Netflix, un acord pel qual l’elèctrica ofereix la plataforma de continguts en streaming als clients que contractin Única, la quota fixa mensual personalitzada d’Endesa.