Les grans fortunes catalanes es queden sense «mariachis» i sense sicav

El «mariachi» és conegut arreu del món com un gènere musical mexicà i també es coneixen com a tals els músics que la interpreten. En l’àmbit de les grans inversions, però també es coneixen com a «mariachis» els inversors de palla que s’avenien a fer una inversió simbòlica en una societat d’inversió col·lectiva (sicav) d’una gran fortuna. I és que durant anys, les sicavs han estat els vehicles inversors preferits de les grans fortunes catalanes i espanyoles, ja que els oferia avantatges fiscals: només tributaven a l’1% en l’impost de societats. El problema és que requeria que hi hagués un mínim de 100 inversors. Però ja coneixen la dita: feta la llei, feta la trampa. Els més rics buscaven inversors simbòlics, que per pocs euros s’avenien a formar part de la sicav, i així garantien els beneficis fiscals del màxim accionista. Amb voluntat de posar fi a aqusta pràctica, l’any passat es va aprovar un canvi normatiu que obliga a obliga cada un dels socis faci una inversió mínima de 2.500 euros (12.500 euros en el cas d’una societat).

Davant el canvi de normativa, la majoria de grans patrimonis catalans i espanyols ha decidit dissoldre les seves societats d’inversió de capital variable. A principis d’abril, més de 1.700 sicavs espanyoles -el 77% de les que hi havia l’any 2021- ja s’havien liquidat o transformat en societats. Les dades aportades per la CNMV apunten en la direcció que només el 20% de les sicavs de les gairebé 2.300 registrades estan en condicions de complir el requisit exigit contra la pràctica de «els mariachis». Més d’11.000 milions d’euros «Les dades mostren que, en general, les entitats amb major patrimoni han decidit continuar com a sicav en major mesura que les de menor grandària», conclou la CNMV. En concret, de les 467 entitats que preveuen continuar com sicav, 384 continuen tributant a l’1% amb 11.925 milions d’euros i, 83 es mantenen com a sicav però tributant al 25%, amb 740 milions d’euros de patrimoni. També n’hi hauria 19 que es transformarien en societats d’inversió lliure (SIL), segons la CNMV. La nova llei contra el frau fiscal ofereix a les sicavs la possibilitat d’adaptar-se a les noves exigències per a continuar gaudint del tipus reduït de l’1% o bé un règim transitori que els permet la seva dissolució i liquidació lliure de tributació a canvi que l’accionista reinverteixi el seu patrimoni en determinades institucions d’inversió col·lectiva. En la pràctica, aquesta última opció suposa, amb caràcter general deixar de tributar a l’1% i passar a fer-ho al 25%, en els casos de societats anònimes o limitades. De les 1.756 sicavs que, segons la CNMV, deixaran de ser-ho, una gran part (1.582, amb un patrimoni de 12.864 milions) es liquidaran de manera definitiva. Altres 174 es transformaran en societats, amb 2.896 milions de patrimoni.