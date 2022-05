Els comerciants del centre de Girona confien que Temps de Flors serveixi per «salvar» el cop que ha suposat l'increment de preus del primer trimestre de l'any. En aquest sentit, el sector assenyala que l'augment del cost de l'energia ha afectat la facturació de molts negocis i l'arribada massiva de visitants al certamen ha de servir per «ajudar» a sortir d'aquesta dinàmica. De fet, el membre de la junta de l'Associació Girona Centre Eix Comercial Quim Gubau remarca que a l'abril molts establiments han recuperat les vendes que feien abans de la pandèmia i la tendència és continuar incrementant-les. Temps de Flors estarà en funcionament fins al pròxim 15 de maig.

Per això, els comerciants confien en el fet que les botigues es tornaran a omplir i més tenint en compte que ja no hi ha restriccions per la pandèmia, com en els darrers dos anys. Gubau també espera que l'arribada de l'estiu serveixi també per seguir amb les bones xifres, a més de la resolució del conflicte a Ucraïna. Cal tenir en compte que l'hostaleria gironina també dona per fet un Temps de Flors «molt bo», fins i tot entre setmana.

I és que habitualment costava més d'omplir els establiments de dilluns a divendres, si bé aquesta 67a edició de Temps de Flors ha servit per canviar aquesta dinàmica i els hostalers han vist com tenen reserves també entre setmana. El president de l'Associació d'Hostaleria Girona, Josep Carreras, celebra aquesta situació i dona per fet un «gran Temps de Flors» si bé recorda que el sector «depèn molt de la meteorologia». Val a dir, però, que el primer cap de setmana a la ciutat ha estat «radiant» i milers de persones s'han acostat a veure la mostra.