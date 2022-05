Grup Peralada invertirà 20 milions d’euros en la construcció d’una nova bodega al Logis Empordà del Far-Vilamalla. El projecte començarà el 2023 i servirà per acollir les instal·lacions de Celler Pescador, elaborador dels vins d’agulla Blanc Pescador i Cresta Rosa.

El celler es construirà en un terreny de 32.800 metres quadrats que la firma de la família Suqué Mateu va adquirir el març passat a l’empresa pública Cimalsa per 3,9 milions d’euros. Aquesta inversió es fa pública just després de la inauguració dimarts del nou celler situat al costat del recinte del Castell de la localitat empordanesa, dissenyat pels guardonats arquitectes garrotxins RCR i en el qual els propietaris hi han invertit 40 milions d’euros.

Segons va informar el diari Expansión, la producció dels vins de Celler Pescador es duen a terme dins del nucli de Peralada, amb un volum de 4,5 milions d’ampolles. Al mateix lloc s’hi fan 1,9 milions d’ampolles de vi de la DO Empordà, fins que el nou celler de 40 milions d’euros estigui plenament operativa.

Amb aquesta nova inversió, sumada a la del recinte del Castell, la companyia culmina un pla de creixement amb el qual preveu augmentar la seva producció de la DO Empordà fins els 2,5 milions d’ampolles. Dimarts es van inaugurar oficialment els nous espais dels vins de la DO. El president del Grup Peralada, Javier Suqué, reconeixia que el projecte era «un vell somni meu» que culmina el cercle obert per Damià Mateu quan va comprar el Castell de Peralada el 1923. Amb el nou celler el Grup Peralada busca sobretot millorar la qualitat del producte. L’obra ha estat dissenyada per l’estudi gironí d’arquitectes RCR, guanyadors del premi Pritzker, el «Nobel» d’arquitectura, i té la vocació no només de satisfer les necessitats funcionals sinó la de convertir-se en un símbol de la DO Empordà i impulsar l’enoturisme.