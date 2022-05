L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) recomana al Govern que persegueixi un objectiu de dèficit per al 2022 més exigent que el 5% del PIB que l’executiu ha plantejat a Brussel·les. En el seu preceptiu informe sobre l’Actualització del Programa d’Estabilitat 2022-2025 que el Govern ha remès a Brussel·les, l’Autoritat Fiscal considera que l’objectiu de dèficit del 5% del PIB previst per a aquest any «no resulta exigent», ja que, segons els càlculs de la Airef, en absència de mesures de noves mesures, el desequilibri entre ingressos i despeses s’hauria de situar en el 4,2% enguany pels majors ingressos que reportarà la inflació, entre altres factors. La diferència entre un objectiu dèficit (5%) i i un altre (4,2%) equival a uns 10.460 milions d’euros i la Airef recomana al Govern que aquesta quantia no s’utilitzi per a fer una política més expansiva «de la que es deriva dels pressupostos ja aprovats». L’informe de l’Airef sobre el Pla d’Estabilitat del Govern destil·la gran preocupació per la «vulnerabilitat» dels comptes públics espanyols.