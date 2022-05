Telefónica arrenca l’any amb un benefici de 706 milions d’euros, la qual cosa suposa un 20% menys al primer trimestre pel fet que ha deixat de consolidar tot el seu negoci al Regne Unit i ara comparteix part dels resultats després de la fusió d’O2 i Virgin Media. No obstant això, la teleco espanyola millora els ingressos del grup i ho aconsegueix amb millores en tots els mercats en els quals és present. La companyia ha registrat una facturació de 10.883 milions fins a març, incloent el 50% de la filial al Regne Unit Virgin Media O2, la qual cosa suposa un creixement total del 3,2%. Els ingressos del grup es veuen impulsats per les fortes millores amb increments de doble dígit de les vendes al Brasil (18,1%) i Hispam (10,9%). El resultat operatiu abans d’amortitzacions (oibda), un valor clau en el sector de les telecos per mesurar la rendibilitat del negoci, ha registrat una pujada del 2,1%.