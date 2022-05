com millorar la imatge corporativa

La imatge corporativa d'una empresa és la imatge que el públic té d'aquesta entitat. D'una banda, són les idees, sensacions i prejudicis que tenim abans de conèixer els serveis o productes d'una marca. De l'altra: les experiències i judicis que hem adquirit després de conèixer-los. Una imatge corporativa ben construïda i treballada coherentment, aporta beneficis com, per exemple:

1) Promou la identificació del client amb els productes o serveis.

2) Augmenta i enforteix el valor de la marca.

3) Ajuda a crear aliances o col·laboracions.

4) Ofereix credibilitat.

5) Atrau el talent, professionals que vulguin treballar per a la marca.

6) És un valor diferencial davant dels competidors.

Consells per millorar la imatge corporativa:

1) Protegeix el teu nom. És recomanable que adquireixis els dominis (.com, .es, .net, .cat...) que el teu client potencial faci servir més sovint i que la resta els redirigeixis al teu domini principal.

2) Cal vigilar l'experiència que els clients tenen amb el teu negoci. Amb enquestes de satisfacció, entrevistes, revisant estadístiques... És important ser agraït, interactuar amb el client i respondre a queixes, critiques i problemes.

3) És bàsic demostrar que pots ser un líder d'opinió en el teu sector. Crea continguts que estiguin al marge de la venda: bloc, ebooks, guies, etc. No venguis, només informa, es útil.

4) Publicita la marca. Destaca les virtuts i valors de l’empresa en campanyes d'internet.

5) Inverteix en posicionament. Si no estàs en els primers resultats d'una cerca de Google, no existeixes.

6) Fes servir les xarxes socials per a potenciar la imatge de marca a internet. Les xarxes socials signifiquen això, ser sociable. Crear perfils corporatius té una doble funcionalitat: serveix per demostrar al públic que existeixes i que et mantens al dia. Les xarxes són un excel·lent canal de contacte bilateral amb els clients, conèixer les seves opinions i els seus problemes. Les publicacions a les xarxes ajuden els clients a recordar la teva presència.

7) Dissenya un web «amigable». Tingues cura del disseny del portal, considera teva pàgina com un local, la botiga física on reps els teus clients, els atens, mostres teus productes i fas les teves vendes. Procura desenvolupar un lloc web de fàcil accés, intuïtiu i atractiu.

8) Cal mantenir la coherència en totes les comunicacions. En xarxes socials, correus electrònics, blocs o Youtube, és fonamental tenir el mateix estil en les comunicacions, tant en la forma com en el fons, ja que és el que ajudarà a definir el que percep el públic objectiu.

9) Explica històries. Una bona història genera emocions i es reté en la memòria. Els professionals del màrqueting persegueixen trobar bones històries per a les campanyes. S'ha de comptar no només amb la història de la pròpia marca, sinó també amb les dels consumidors, amb l'objectiu que se sentin identificats i compromesos.

10) Humanitza la teva marca. Als usuaris els agrada notar que darrere d'una marca hi ha un equip humà. Pots demostrar que aquest és el teu cas parlant sobre ell, posant-li cara mitjançant fotos, felicitant les dates assenyalades...

11) Esdeveniments locals. Durant tot l'any se celebren multitud d'esdeveniments. Para una mica d'atenció per detectar amb antelació aquelles iniciatives que puguin ser interessants. Participa en esdeveniments que t’aportin valors positius i aprofita l'afluència de gent per donar més visibilitat a la teva marca. O per contra, fes el teu propi esdeveniment. És l'ocasió perfecta per a connectar amb els seus clients.