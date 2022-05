La investigació d’una espanyola permet revisar un quàdruple assassinat a Austràlia

Austràlia revisarà per segona vegada el cas de Kathleen Folbigg, condemnada a presó el 2003 per la mort dels seus quatre fills, després que sorgissin dubtes sobre la causa de la mort dels menors, van assegurar ahir les autoritats locals.

El fiscal general de la regió de Nova Gal·les del Sud, Mark Speakman, va apuntar que si l’exjutge Thomas Bathurst, a càrrec d’aquesta segona investigació independent, considera que hi ha un «dubte raonable» que els nens no van morir a mans de la seva pròpia mare, aleshores derivarà el cas al Tribunal Penal d’Apel·lacions.

Folbigg, que va ser condemnada el 2003 a 30 anys de presó per l’assassinat de tres dels seus fills i per l’homicidi d’un altre, ha apel·lat sense èxit en diverses oportunitats la condemna.

Els advocats de Folbigg, que defensa la seva innocència, argumenten que hi ha evidències científiques que podrien explicar la mort per causes naturals i genètiques dels quatre menors, entre el 1989 i el 1999 i amb edats compreses entre els 19 dies i els 18 mesos.

Al març de 2021, una norantena de científics, entre ells experts en trastorns genètics, van signar una petició demanant a la governadora general de Nova Gal·les del Sud, Margaret Beazley, el perdó i l’alliberament de la dona de 54 anys en considerar que hi ha fortes evidències que demostren la seva innocència.

Així mateix, un estudi científic publicat a la revista Eurospace el 2019, liderat per la immunòloga espanyola Carola García Vinuesa, va indicar que dues de les nenes de Folbigg haurien mort a causa d’una mutació genètica anomenada CALM2 que causa la mort sobtada cardíaca.

Primera revisió

Speakman, que s’ha negat a indultar Folbigg en considerar-ho «inapropiat», ha recalcat que només una investigació «transparent, pública i justa» pot donar claredat sobre els fets. El 2018 ja es va realitzar una primera revisió judicial que va ser rebutjada per un magistrat un any més tard, igual que la seva consegüent apel·lació el març del 2021.