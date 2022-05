Microsoft ha triat Barcelona com a base d’operacions per al seu nou hub de R+D especialitzat en l’aplicació de tecnologies d’Intel·ligència Artificial per a la millora de l’experiència d’usuari a la web. El centre situat a Barcelona serà un dels vuit centres d’investigació amb què compta a nivell mundial la divisió WebXT (Web Experiences Team) de Microsoft, una organització de més de 5.000 persones que presideix Mikhaïl Parakhin, centrada en el desenvolupament d’experiències d’usuari avançades basades en l’ús de tecnologies d’Intel·ligència Artificial i aprenentatge profund. El centre d’excel·lència pretén atraure talent de tots els països d’Europa i s’enquadra dins de l’equip de Search & AI que lidera Jordi Ribas, vicepresident corporatiu de Microsoft Corporation als Estats Units. Aquest equip especialitzat en aplicació d’Intel·ligència Artificial és el grup més gran de WebXT de la companyia i contribueix al desenvolupament de múltiples productes de Microsoft, incloent Windows, Azure i, per descomptat, Bing.

En aquesta primera fase, la inversió inclou l’actual procés de selecció obert que contempla la contractació d’una trentena d’enginyers de ‘software i científics especialitzats en àrees avançades d’enginyeria de ‘software’ incloent Intel·ligència Artificial, Machine Learning i Deep Learning, que podrien superar el centenar en els pròxims anys.

L’objectiu de Microsoft és crear al voltant d’aquest equip d’enginyers un vector d’innovació en Intel·ligència Artificial –en col·laboració amb universitats, centres d’investigació i empreses de tecnologia–, reforçant els esforços per impulsar el talent digital a Espanya i la capacitació en tecnologies de ‘machine learning’.

«Després de crear els ‘hubs’ de Search & AI a Londres, Munic i París, i haver pogut conèixer, de primera mà, els requeriments, les necessitats i, sobretot, les oportunitats per atraure talent, estic convençut que implantar aquest ‘hub’ a Espanya permetrà afegir molt valor a la proposta de Microsoft arreu del món», ha afirmat Ribas.

Segons Jordi Puigneró, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, «Catalunya té les capacitats per liderar el desenvolupament de la intel·ligència artificial a Europa i s’ha convertit en un pol tecnològic mundial en aquest àmbit. El ‘hub’ de R+D de Microsoft reforça l’ecosistema impulsat per l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya i l’aposta conjunta del Govern i Microsoft pel CIDAI (Center for Innovation in Data Tech and Artificial Intelligence) com a iniciativa de referència per a l’adopció de la intel·ligència artificial a Catalunya».

Mitjançant un comunicat, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que «és una excel·lent notícia que Microsoft hagi escollit Barcelona per a un projecte estratègic vinculat a la Intel·ligència Artificial: confirma que som una ciutat capdavantera al sector de la innovació i les noves tecnologies, i un pol d’atracció en aquest àmbit. Aquesta elecció reforça la ciutat com una de les millors del món on viure i treballar, amb un gran ecosistema científic i tecnològic. Les empreses que volen atraure el millor talent saben que si són a Barcelona ho tenen més fàcil».

L’organització WebXT funciona com un entorn de ‘start-ups’, en què s’anima a assumir reptes que generin un gran impacte per al consumidor en la seva experiència web, com Microsoft Bing, Edge, i MS News, alhora que es col·labora amb els diferents grups de producte de Microsoft, incloent Azure, Windows, i Office, entre d’altres. El ‘hub’ a Espanya començarà amb equips de Search & AI, que és part de WebXT, i s’enfocarà en quatre grans àrees: el desenvolupament de Bing, les noves tecnologies entorn d’eines de recerca i d’aprenentatge autònom de màquines, i la implementació de noves aplicacions per envoltar el navegador Bing.