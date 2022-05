Mercadona tanca el 2021 amb 1.306 empleats i 28 establiments a Girona

Mercadona va tancar el 2021 amb 28 establiments i 1.306 treballadors a les comarques gironines. En el balanç de l’any passat, la companyia va xifrar en 4.036 milions d’euros els diners que ha pagat a més de 1.900 proveïdors catalans o amb seu a Catalunya, xifra que «reforça el compromís amb Catalunya i converteix la companyia en un dels principals motors econòmics». En aquest sentit, la firma va fer compres a proveïdors del país per valor de 606 milions d’euros per a la seva distribució a la província de Girona.

La companyia va atribuir aquests números a «la relació comercial» que Mercadona manté amb els proveïdors i les «petites i mitjanes empreses de Catalunya». Segons la firma, aquesta relació estratègica ha permès comprar 58,5 milions de quilos de fruita (peres, pomes, préssecs i nectarines, principalment) a diverses empreses lleidatanes i gironines, com ara Catafruit, Nufri, Golden Export, Frifruit, Girona Fruits, Fructícola Empordà, Fruits Sant Miquel, Grup Cooperatiu Fruits de Ponent i Sat Segrià-Garrigues, entre d’altres. També en el capítol dels embotits la relació entre Mercadona i les empreses gironines ha donat els seus resultats, a través d’acords amb Embotits Monter, Noel i La Selva, i també altres grans empreses del sector com amb Casa Tarradellas (Gurb). La cadena assegura que aquestes col·laboracions han permès servir «més de 122 milions de quilos d’embotits a les botigues».

Mercadona també destaca les seves accions a favor de la transició energètica. La companyia ha incorporat en els seus processos millores que li han permès reduir la seva petjada de carboni a Catalunya en més de 8.000 tones d’emissions de CO₂ respecte a l’any 2020. «Gràcies a aquests avenços, ha millorat el seu impacte ambiental i ha aconseguit minimitzar tant les emissions directes de gasos amb efecte d’hivernacle als supermercats i a la xarxa logística, com les emissions indirectes, derivades de la compra i el consum d’energia elèctrica de la seva xarxa de botigues, xarxa logística i oficines», va ressaltar.

A més, com a part d’aquestes mesures sostenibles, la companyia ha invertit 80,2 milions d’euros a Catalunya durant el 2021. Aquest esforç inversor s’ha destinat a l’optimització logística dels magatzems que té a Abrera i Sant Sadurní d’Anoia; a la plataforma dedicada exclusivament a donar servei online (denominada internament «rusc» i situada al polígon industrial de la Zona Franca de Barcelona), així com a la reforma de 17 supermercats i l’obertura d’uns altres tres (dos dels quals són obertures per tancaments, que vol dir que són noves botigues que reemplacen les ja existents que no s’adaptaven als estàndards de qualitat i que tampoc es poden reformar) amb un model de botiga més eficient, que permet un estalvi energètic de fins a un 40 % respecte a una botiga convencional.

El Mercadona de Salt va ser reformat l’any passat seguint les directrius d’aquest model. Aquests tipus d’establiments, dels quals Mercadona ja en té 179 a Catalunya (d’un total de 251), disposen, per exemple, de millores d’aïllament, il·luminació LED i gestió intel·ligent del consum energètic. També incorporen uns sistemes de refrigeració més sostenibles que redueixen l’ús de gasos fluorats i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.