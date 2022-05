CaixaBank ha estat elegit «Millor Banc en Finançament Sostenible a Espanya 2022» per la revista Global Finance en els seus premis Sustainable Finance Awards. Aquests guardons, que celebren aquest any la seva segona edició, destaquen a les entitats líders en iniciatives de finançament sostenible per mitigar els efectes negatius del canvi climàtic i ajudar a construir un futur més sostenible per a la humanitat. El jurat dels premis, format pels editors de la revista, va escollir els guardonats que van presentar les millors pràctiques en finançament sostenible segons múltiples criteris com a polítiques de governança, objectius fixats, i iniciatives implementades en finançament social i mediambiental durant l’any 2021.

Segons el director editorial de la revista, Joseph Giarraputo, la pandèmia i les disrupcions sofertes en el sector energètic han posat de relleu els riscos del canvi climàtic en la societat.