El Govern aprova els ajuts de 12.000 milions per a la indústria dels microxips

El Consell de Ministres va aprovar ahir el més gran dels projectes estratègics de transformació (PERTE) per uns 12.000 milions per al sector dels semiconductors. La vicepresidenta i ministra d’Economia, Nadia Calviño, va destacar que es tracta del projecte «més ambiciós» fins ara, tant per la seva dotació com pel seu objectiu estratègic. Aquesta iniciativa, que comptarà amb Jaime Martorell Suárez, expert en el sector de la microelectrònica i de les telecomunicacions, com a comissionat, es finançarà mitjançant l’addenda al pla de recuperació remès a Brussel·les, va explicar Calviño, que exerceix de presidenta en funcions, ja que Pedro Sánchez es troba al Fòrum Econòmic Mundial a Davos, Suïssa, on manté trobades amb tecnològiques per vendre aquest projecte. El pla, inicialment estimat en 11.000 milions, l’ha elevat el president a 12.000 milions.

En concret es mobilitzaran 12.250 milions d’inversió pública fins al 2027. És el projecte amb més inversió dels 10 aprovats fins avui i «tindrà un efecte multiplicador en el conjunt de la indústria». En total, els PERTE aprovats sumen més de 30.000 milions d’inversió pública. Les actuacions d’aquest projecte s’articularan en totes les baules de la cadena de valor, des del disseny fins a la fabricació. Tot això es desplegarà sobre els actius estratègics en els quals Espanya està més ben posicionada i es desenvoluparà al voltant de quatre eixos estratègics: concepte, disseny i producció de xips i dinamització de la indústria electrònica i de tecnologies de la informació i comunicació; i impuls de l’ecosistema emprenedor de semiconductors. La distribució de recursos és la següent: en reforç de la capacitat científica, 1.165 milions; en estratègia de disseny, 1.330 milions; en construcció de plantes a Espanya, 9.350 milions; en la dinamització de la indústria de fabricació de tecnologies de la informació i la comunicació, 400 milions i en governança, 5 milions. Calviño va explicar que Espanya està molt ben posicionada en diversos actius estratègics, per exemple en el desenvolupament d’arquitectures alternatives com RISC-V, on el Centre Nacional de Supercomputación – Barcelona Supercomputing Center, és un centre de referència internacional. Recentment, universitats, centres de recerca i particulars del sector acadèmic i científic han proposat que una gran fàbrica de xips s’instal·li a les comarques gironines (Al Logis Empordà i al CIM La Selva, entre altres ubicacions), aprofitant el PERTE aprovat ahir.