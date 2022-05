Les exportacions gironines a Rússia creixen malgrat la guerra

La invasió russa d’Ucraïna a finals de febrer passat va comprometre les relacions comercials de la Unió Europea amb Rússia. Moltes empreses van congelar les exportacions o les van reduir com a conseqüència del conflicte i de les sancions imposades per Brussel·les. Les dades provisionals del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme van en aquesta direcció i mostren una caiguda dràstica de les vendes en aquell estat durant el març de 2022, tant a nivell català com espanyol. Tot i això, el comerç amb Rússia no s’ha aturat. Fins i tot en algunes regions, com ara la província de Girona, aquest ha anat a l’alça malgrat la situació de bloqueig.

Les dades del Ministeri revelen que les empreses gironines van vendre productes a Rússia per valor de 7,7 milions d’euros durant el març passat. Això suposa un creixement del 20% dels ingressos respecte el mateix mes del 2021 (quan les exportacions van sumar 6,1 milions d’euros). De la mateixa manera, la facturació del març també va ser un 29% superior a la del febrer, quan la suma va quedar-se en 5,6 milions d’euros. L’àmbit farmacèutic va concentrar el gruix de productes fets a Girona que van ser venuts a Rússia durant el mes de març. Segons el Ministeri, el sector va exportar 3,6 milions d’euros, principalment vacunes d’ús veterinari. L’agroalimentari també va seguir venent productes a Rússia, sobretot ous (900.000 euros), productes de confiteria (189.000 euros) i cafè (60.000 euros). La resta de béns exportats provenen d’àmbits d’allò més diversos. Hi ha esqueixos de plantes (160.000 euros), productes químics (36.000 euros), matèries albuminoides (64.000 euros) o materials fets amb cautxú (11.000 euros). El flux de mercaderies també va seguir rutllant a la inversa, tot i que aquí sí que els efectes de la guerra i les restriccions econòmiques han tingut un impacte aparent. Les importacions de productes de Rússia a Girona van caure fins als 49.110 euros el març, un 44% menys respecte el 2021. La majoria de béns importats pertanyen al sector químic (polímers d’etilè). A nivell català, les exportacions a Rússia van passar dels 61,5 milions d’euros del març del 2021, als 22,3 milions d’euros del març passat. Respecte el febrer d’aquest any, l’impacte del conflicte bèl·lic també es va notar, amb una caiguda de 24,5 milions d’euros. El mateix va passar al conjunt d’Espanya, on en un mes (de febrer a març) les empreses espanyoles van deixar de vendre productes per valor de 111 milions d’euros. Els 73 milions registrats el tercer mes d’aquest any suposen un 72% menys que fa un any. Espanya manté les compres Espanya venia intensificant les relacions comercials amb Rússia els mesos previs a la invasió d’Ucraïna, amb volums creixents per l’escalada de preus del petroli, el gas natural i el carbó. Després de l’esclat de la guerra ordenada per Vladimir Putin, el passat 24 de febrer, les empreses espanyoles han mantingut estables les compres a Rússia, malgrat haver reduït dràsticament les vendes al país. Les importacions procedents d’aquell país que van arribar a l’economia espanyola al març van fregar els 623 milions d’euros, en línia amb els nivells de mesos anteriors a la guerra (613 milions al febrer, 566 milions al gener, 779 milions al desembre…) i més del doble que en el mateix mes de l’any passat (115%). En el que va d’any, les empreses espanyoles han comprat a Rússia productes de tota mena per valor de 1.802 milions d’euros en tres mesos, amb una alça del 74% en relació al primer trimestre de l’any anterior. Un fort increment que fonts empresarials vinculen tant amb l’augment de les operacions com amb l’efecte que té la pujada generalitzada dels preus -principalment dels productes energètics- en l’import final de les importacions.