Naturgy invertirà 1.320 milions en digitalització fins al 2025. Tot això es portarà a terme a través d’UFD, la distribuïdora elèctrica del grup, que digitalitzarà la xarxa, reforçarà les seves infraestructures i elevarà la qualitat del seu subministrament a Espanya, segons la companyia.

Les inversions previstes per la companyia, que ha posat en marxa una campanya comercial amb el preu del megawatt (MW) fix, es destinaran principalment a innovació i aplicació de noves tecnologies, per avançar en la telemesura i telegestió dels punts de subministrament, en el telecontrol i sensorització, així com en l’enrobustiment de les infraestructures. L’objectiu final de les actuacions previstes és optimitzar el servei als clients i integrar en la xarxa elèctrica l’increment de la generació renovable, expliquen fonts del grup.

Només aquest any, la companyia invertirà 335 milions d’euros en projectes de supervisió avançada en baixa tensió, actuacions en mitjana i alta tensió, ciberseguretat i gestió avançada d’actius, entre d’altres.

Les inversions en sensorització i digitalització de les seves infraestructures li permetran continuar incrementant la qualitat del subministrament elèctric, que actualment ja supera en un 35% la mitjana de qualitat a Espanya, segons les dades de Naturgy. L’indicador de qualitat, el temps d’interrupció equivalent a la potència instal·lada (TIEPI), assenyala que la interrupció mitjana del servei d’UFD va ser de 35,9 minuts durant l’any passat, davant els 55 minuts de mitjana nacional.

El director general de Gestió de l’Energia i Xarxes de Naturgy, Pedro Larrea, ha indicat que «aquest gran esforç inversor» contribuirà «de manera decisiva als objectius de la transició energètica, ja que permetrà continuar integrant el constant increment de generació renovable, autoconsum i generació distribuïda, amb el compromís de garantir el servei en condicions d’eficiència, seguretat i qualitat».

Entre altres actuacions de millora de les seves instal·lacions, UFD té previst construir una nova subestació elèctrica i una nova línia d’alta tensió a Fuentepelayo (Segòvia); instal·lar un nou transformador a la subestació de Norte, a Madrid, i repotenciar la subestació Alcalá I, a Alcalá de Henares.

A Galícia, construirà un nou parc a la subestació de Triacastela (Lugo) i soterrarà diverses línies elèctriques aèries als voltants de la subestació de Carballo (la Corunya), connectant-les amb un nou parc que es construirà en aquesta subestació.

En aquesta comunitat, també construirà un nou parc i un nou transformador a la subestació de Lalín (Pontevedra) i instal·larà una nova línia d’alta tensió, amb un tram soterrat, entre aquesta subestació i la d’Irixo, a Ourense, una actuació que li permetrà disposar de doble alimentació per alta tensió a la subestació de Lalín, i garantir la qualitat i seguretat del subministrament a la zona.

UFD, fruit de l’absorció al seu dia de l’antiga Unión Fenosa, és present a Madrid, Galícia i Castella-la Manxa, on és el distribuïdor d’electricitat més gran, i a Castella i Lleó. Actualment, dona servei a gairebé 3,8 milions de punts de subministrament, a través d’una xarxa de 114.000 quilòmetres de línies d’alta, mitjana i baixa tensió, i manté i opera les xarxes amb el compromís de garantir el servei en condicions d’eficiència, seguretat i qualitat.