Girona va tancar el mes passat amb 343.208 treballadors cotitzant a la Seguretat Social. Mai abans des que hi ha registres d’afiliació hi havia hagut tants gironins afiliats. La dada constata la millora del mercat del mercat de treball gironí, que continua reduint el nombre d’aturats. Segons dades fetes públiques ahir pel ministeri de Treball, el nombre d’aturats a les comarques gironines torna a baixar aquest maig en 1.756 persones, un 5,15% menys que el mes passat, segons l’estadística que publica el Ministeri. En termes anuals, el descens de desocupats supera les 14.000 persones, un 30,5% menys. Aquesta davallada es deu a la recuperació de la normalitat prepandèmia i, sobretot, a l’inici de la temporada turística ja que la majoria de persones que estaven aturades i ara han trobat feina provenen del sector serveis.

Aquest mes de maig s’han signat menys contractes indefinits que durant l’abril a Girona. Si bé l’augment que hi havia era un reflex de la reforma laboral impulsada pel govern espanyol, aquest nombre de contractes indefinits sembla haver-se frenat. A les comarques gironines durant el maig s’han signat 14.557 contractes indefinits, que representa 678 menys (4,45%) dels que es van signar durant l’abril. Tot i això, aquesta xifra encara està molt per sobre dels contractes indefinits que se signaven ara fa un any (10.752 contractes més).

Pel que fa als temporals, aquest maig s’han signat 10.574 contractes. Això són 1.050 més dels que hi havia a l’abril amb un augment de l’11,02%. Tot i així, ara fa un any se signaven 19.140 contractes temporals, un 44,75% més dels que s’han signat durant el maig d’aquest 2022.

Aquest petit increment en contractes temporals fa que augmenti la temporalitat a la demarcació. Si durant l’abril aquests contractes representaven només quatre de cada deu, ara en són cinc de cada deu. El nombre d’indefinits queda relegat al 46,43%. Tot i així, l’estadística indica que Girona és la segona demarcació catalana amb menys contractes temporals i de les primeres de tot l’Estat.

Catalunya té una tendència similar a la gironina. Actualment hi ha 348.027 persones aturades, un 4,57% menys de les que hi havia el mes d’abril (16.671 persones). En comparació amb l’any passat la diferència en el percentatge d’aturats al país és d’un 27,77% menys (133.790 persones). Catalunya va ser la segona comunitat autònoma que més ocupació va generar en termes absoluts aquest mes de maig respecte al conjunt d’Espanya, només per darrere de les Illes Balears. La imminent campanya turística d’estiu ha marcat parcialment la distribució territorial dels nous ocupats i comunitats com Madrid van registrar números més discrets per a la seva grandària econòmica. Si Catalunya va guanyar 37.501 ocupats -el seu millor maig des de 2018-, la capital del Regne va sumar 21.987 nous afiliats a la Seguretat Social. El creixement de l’ocupació va ser unànime i totes les autonomies van registrar un saldo positiu d’ocupats.

En el conjunt d’Espanya, s’ha baixat dels tres milions d’aturats per primera vegada des de 2008. El mercat laboral, de moment, esquiva el context d’escalada de la inflació que pràcticament s’allarga des de fa un any i els efectes de la guerra a Ucraïna. A més, el col·lectiu de treballadors autònoms continua sumant nous membres, malgrat les reticències a emprendre aventures empresarials amb les múltiples incerteses que se centren sobre l’economia.