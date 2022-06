Els sindicats van celebrar ahir la reducció de l’atur al maig, que per primera vegada des del 2008 ha baixat dels 350.000 desocupats a Catalunya i dels tres milions al conjunt de l’Estat. «La reforma laboral és un element clau», va indicar Comissions Obreres (CCOO). «Les dades consoliden els bons resultat de la reforma laboral», va apuntar, per la seva banda, la Unió General de Treballadors (UGT). Tot i això, van assegurar que caldrà estar pendents de si els contractes tenen caràcter indefinit «de veritat». La UGT també va alertar que hi ha un «sobreaugment de la situació de vulnerabilitat» de les persones amb salaris i pensions més baixos, que derivat de la inflació estan perdent poder adquisitiu.

Rècord de gironins afiliats a la Seguretat Social en un mes de maig Per aquest motiu, la UGT va reclamar «mesures concretes i urgents», com ara l’ampliació de la renda garantida de ciutadania. Derivat de l’augment generalitzat de preus també proposen ajudes selectives a autònoms i pimes i, de nou, insisteixen en la inclusió de clàusules de revisió salarial als convenis col·lectius per tal de garantir el poder adquisitiu dels treballadors. Per la seva banda, CCOO va defensar que la reforma laboral ha tingut un impacte «molt important» en la millora de l’ocupació i, sobretot, en la seva qualitat. Ara bé, el sindicat ha reconegut que «cal continuar treballant» perquè «encara hi ha» desocupació i temporalitat.