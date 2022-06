Sacyr surt definitivament de Repsol. La constructora ha venut la participació del 2,9% que li quedava en la petroliera, segons va informar ahir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). D’aquesta manera, Sacyr posa fi a 16 anys a Repsol després del seu desembarcament el 2006, l’època daurada del totxo a Espanya. Sacyr, llavors presidida per Luis del Rivero, va entrar a Repsol en dues fases fins a assolir el 20% del capital i convertir-se en el seu principal accionista.

El poder de la constructora va durar cinc anys, en els quals Del Rivero es va mantenir com a vicepresident de la petroliera. L’any 2011, Del Rivero va ser rellevat a Sacyr per Manuel Manrique, aleshores conseller delegat de la constructora i encara al capdavant d’aquesta, cosa que el va portar també a deixar anar la butaca a Repsol. La crisi del totxo va trencar l’idil·li entre les dues companyies i el millor exemple va ser un rescat a darrera hora de Repsol a Sacyr per evitar la seva fallida el 2011.

La crisi immobiliària va enfonsar la cotització de la petroliera i l’enorme préstec associat a la compra de la seva participació a Repsol gairebé s’emporta la companyia. D’aquesta manera, Repsol va comprar amb un descompte el 10% del capital en mans de Sacyr, de manera que aquest va poder cobrir més de la meitat del deute (4.900 milions) que mantenia amb els bancs creditors.