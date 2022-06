Explorar si una oficina bancària seria viable al metavers, saber si es pot reduir el temps que els treballadors dediquen a tasques de menor valor afegit o descobrir si hi ha forma que clients i empleats es comuniquin de la forma més humana possible a través de la tecnologia. CaixaBank i Microsoft han fet un pas més en la seva col·laboració empresarial posant en marxa un «laboratori d’innovació» que investigui potencials aplicacions de la intel·ligència artificial i el metavers al sector bancari. L’AI Innovation Lab, com han anomenat aquesta nova aliança teixida a Barcelona, consisteix en què equips de les dues companyies col·laborin per desenvolupar proves de concepte, prototips i potencials casos d’ús al voltant d’aquestes tecnologies amb visió a molt més llarg termini del que els és habitual.

Per a clients i empleats En el cas de l’entitat bancària, això implicarà sobretot els professionals que operen en la seva filial IT, Caixabank Tech, que començaran a treballar en coordinació amb el centre d’R+D en intel·ligència artificial que Microsoft té a Barcelona amb un centenar de desenvolupadors de programari, científics de dades i especialistes en Machine learning. «Unir forces amb Microsoft en la investigació de la intel·ligència artificial ens ajudarà a accelerar la creació de productes i solucions reals aplicant la tecnologia més innovadora que hi ha en aquest àmbit i posar-la així a disposició dels nostres clients i empleats», va assegurar el director de Mitjans de CaixaBank, Luis Javier Blas Agüeros, en un comunicat. «La combinació del coneixement profund del mercat financer de CaixaBank, amb l’experiència de Microsoft en intel·ligència artificial i altres tecnologies innovadores, facilitarà el desenvolupament de solucions que transformaran l’experiència dels clients de serveis financers», va assenyalar per part seva el president de Microsoft España, Alberto Granados. Els primers projectes giraran al voltant de la creació d’un ciberassistent per als empleats, del desenvolupament d’entorns virtuals i la posada en marxa d’escenaris de treball híbrid.