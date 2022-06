El patronat de la Fundació Mobile World Capital ha nomenat aquest dilluns Francesc Fajula com a nou director general. Fajula assumirà el càrrec en les pròximes setmanes i substituirà així a Carlos Grau, al càrrec des del 2017. Segons ha indicat la Fundació Mobile World Capital en un comunicat, Fajula s’incorpora amb l’objectiu «d’impulsar una nova etapa», coincidint amb el desè aniversari de l’organització. Durant la seva carrera, Fajula ha treballat en empreses com Banesto, Grup Santander, Banc Sabadell o Dominion Global. La Fundació Mobile World Capital ha destacat «l’àmplia experiència» de Fajula en el món digital, l’emprenedoria, la innovació, les empreses internacionals i el talent jove.

És titulat en Enginyeria Superior de Telecomunicacions, com amb un MBA a Esade i estudis superiors a l’IESE, la Stanford School of Business i a la Harvard Business School. Precisament avui, la Mobile World Capital i Barcelona Activa celebren un dels majors esdeveniments d’entrevistes de feina ràpides per connectar professionals que busquen feina amb empreses del sector tecnològic que cerquen - de forma immediata o en els mesos vinents - nou personal expert en digitalització per a diferents projectes i negocis.