La primera subhasta d’electricitat amb el topall al gas va finalitzar amb un preu de 165 euros per megawatt-hora, un 23% inferior als 214 euros que va costar l’electricitat al mercat majorista ahir i un 16% inferior a la mitjana dels primers 14 dies del mes (197,50). Però aquest no serà el preu definitiu al qual pagaran els consumidors aquest subministrament perquè cal afegir la compensació a les centrals de cicle combinat que hagin entrat en la programació del dia, així com el descompte per la «venda» d’electricitat a França, que suma un total de 59,27 euros MWh. Això dóna com a resultat un preu mitjà de l’electricitat de gairebé 225 euros MWh, onze més car que el d’ahir i uns 25 euros més que en la primera quinzena, segons va publicar l’operador del Mercat Ibèric de l’Energia (OMIE) . Si no existís el mecanisme, el preu seria un 5% superior, fins a 237 euros MWh, segons fonts del mercat i del Govern.

Aquesta primera licitació es va desenvolupar amb normalitat, segons expliquen fonts d’OMIE. El concurs segueix el mateix procediment que fins ara amb la particularitat que les centrals de cicle combinat no poden fer ofertes en què el preu del gas natural superi la referència de 40 euros per megawatt-hora, gairebé la meitat del preu que marca avui la cotització d’aquesta matèria primera al mercat ibèric Mibgas (78,75 euros megawatt-hora). Aquesta subhasta va donar com a resultat un preu mitjà de 165 euros MWh. Tot i això, aquestes centrals que cremen gas hauran de fer front a aquests 78,75 euros MWh que els costa aquesta matèria primera, necessària per a la seva producció. I per això els consumidors han d’assumir aquesta diferència entre el preu de cotització i el topall. Aquesta compensació varia cada dia en funció del preu que marqui la cotització del gas i del volum de gas que calgui per a la generació elèctrica. Ahir aquesta xifra va ser de 59,27 euros MWh, un cop s’hi inclou el descompte pels ingressos de les vendes a França, segons OMIE. I aquí rau la clau del mecanisme: els usuaris s’estalviaran avui 60 euros MWh de la resta de tecnologies (nuclears, hidràuliques o renovables), ja que el mercat elèctric solia retribuir totes les tecnologies amb el preu que marca la central més cara (gas natural o hidroelèctrica). La sensació en general va ser una mica amarga després que els experts apuntessin que el topall al gas suposaria un preu màxim per a la subhasta d’uns 130 euros MWh. El Govern preveia per al primer mes d’execució de la mesura un preu de 110 euros MWh, que elevaria a 176,60 euros MWh el preu final. Rècord de generació amb gas Un dels motius que expliquen aquesta alça fins als 165 euros MWh és que sigui el dia amb més generació de cicles combinats (un 40% del mix de generació) dels últims nou anys, segons explica el conseller delegat de Neuro Energía, Javier Colón . Per tant, algunes de les centrals que estan avui en funcionament estan habitualment aturades, és a dir, són menys eficients (els costa més posar-se en marxa). L’eficiència és, juntament amb el cost del gas, un dels factors que influeixen en el preu final de les ofertes que fan la licitació. En comparació amb el dia d’ahir, la generació amb gas programada a Espanya és un 26% superior, fet que s’explica per una baixa generació de renovables -l’energia eòlica ha caigut un 19% menys i la fotovoltaica un 6- , a més de per una demanda alta (un 6% respecte el dia anterior). Tot i això, no va ser el gas la tecnologia que va marcar el preu la major part de les hores, sinó l’aigua (en 15 hores va ser l’última tecnologia a entrar-hi). L’aigua es regeix pel cost d’oportunitat i marca un preu molt semblant però inferior al dels cicles combinats. Amb tot, Colón es mostra optimista perquè assegura que «per a la quantitat de cicles combinats que han anat a la subhasta (rècord), la compensació de gairebé 60 euros no és tan alta». Segons fonts del mercat, el preu sense aplicar el mecanisme ibèric hagués estat de 237 euros MWh, és a dir, un 5% superior. Si bé, per tenir una idea adequada del funcionament d’aquest mecanisme caldrà esperar a observar-ne el desenvolupament durant un període de temps ampli, la comparació de preus amb altres països surt favorable a Espanya. El «nou» preu majorista afecta directament el 37% dels consumidors domèstics, que tenen tarifa regulada de Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC), i aquells consumidors industrials que van directament al mercat a comprar la seva energia (70% ).