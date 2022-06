La vaga de tripulants de cabina de Ryanair prevista per aquest cap de setmana s'estén a Bèlgica, Portugal, França i Itàlia. Així ho han comunicat aquest dilluns USO i SITCPLA després d'una nova reunió de mediació al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA). Així, l'aturada serà a escala europea i hi estan convocats més de 2.700 tripulants de la companyia irlandesa. «És la confirmació que la companyia actua de la mateixa manera dins i fora d'Espanya, sense aplicar la legislació laboral de cada país», han assegurat els sindicats de Ryanair. En els pròxims dies el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana determinarà els vols que s'efectuaran com a serveis mínims.

Així, fins que el Ministeri no es pronunciï es desconeixerà els vols que quedaran afectats per la vaga. A Bèlgica i Portugal la vaga està prevista pels dies 24, 25 i 26 de juny, igual que a Espanya. A França només serà el 25 i el 26 de juny, mentre que a Itàlia únicament el dissabte 25 de juny. A l'Estat també es preveuen aturades entre el 30 de juny i el 2 de juliol.