El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat al ple del Congrés dels Diputats que el pròxim Consell de Ministres, previst pel dissabte, s'aprovarà una baixada de l'IVA de la llum del 10 al 5%.

En la seva intervenció a la sessió de control durant una resposta al portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, Sánchez ha recordat que fa un any el Govern va rebaixar l'IVA de la llum del 21 al 10% i ha anunciat la nova rebaixa que s'aprovarà dissabte.

"Amb això protegirem les famílies del nostre país", ha dit.

Sánchez ha demanat a ERC i a la resta de grups parlamentaris que "en lloc de queixar-se i de criticar" donin suport al reial decret anticrisi que s'aprovarà dissabte que ve en el Consell de Ministres extraordinari, que prorrogarà mesures en vigor per a fer front a la crisi provocada per la guerra a Ucraïna i inclourà altres noves com la baixada de l'IVA de l'electricitat.

El president del Govern ha fet aquest anunci després que Rufián li preguntés com pensa acabar la legislatura i alertés d'una pujada de preus que està afectant la gent i, en la seva opinió, pot arribar a "arrasar a qualsevol govern i qualsevol iniciativa d'esquerres".

Per això, el portaveu d'ERC ha dit que "n'hi ha prou de pegats i de xecs" i ha demanat "impostos a les grans fortunes d'aquest país, imposats a les grans empreses elèctriques i petrolieres d'aquest país, i una redistribució real de la riquesa mitjançant un sistema fiscal just".

"Facin el que van prometre que farien perquè si no la situació actual, la carestia de la vida, els arrasarà", ha insistit.

Sánchez ha respost que pensen acabar la legislatura com la van començar: "Protegint les famílies que estan patint les conseqüències de les famílies i ara de la guerra" i "avançant en conquestes, drets i llibertats", com assegura que han fet reconeixent el "dret a la mort digna".

També "obrint un diàleg amb Catalunya" després de la "crisi de convivència" viscuda en aquesta comunitat autònoma, especialment entre 2017 i 2019, i impulsant un creixement econòmic "més solgut basat en la justícia social i la solidaritat".

D'altra banda, Sánchez ha recalcat que a nivell europeu el Govern va aconseguir implantar la denominada excepció ibèrica per a tractar d'abaixar el preu de l'electricitat posant un límit al del gas, al mateix temps que ha posat en marxa un pla anticrisi a punt de prorrogar-se i que va incloure mesures com la bonificació de 20 cèntims per cada litre de gasolina o gasoil.

"Aquest Govern parla clar als ciutadans que saben que l'origen de la inflació a Espanya, Europa i el món és una guerra a les portes d'Europa", ha declarat Sánchez, que ha aprofitat la seva intervenció per a agrair el treball de tots els "servidors públics" que estan lluitant per contenir els incendis forestals.