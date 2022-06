L’Estat i La Caixa hauran de decidir en uns mesos si guanyen pes a CaixaBank

Els dos principals accionistes de CaixaBank, la Fundació Bancària La Caixa (30,012%) i l’Estat (16,117%), hauran de decidir en uns mesos si eleven la posició majoritària a l’entitat o en venen una petita part per recuperar una participació similar a la que mantenen actualment. Fruit del procés de recompra i amortització d’accions que ha llançat el banc per remunerar tots els propietaris, l’entitat presidida per Isidre Fainé i el públic Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) incrementaran la seva participació fins a un màxim del 33,3 % i el 17,9%. Previsiblement succeirà abans que s’acabi l’any, o com a molt tard a principis del proper, i és a partir de llavors quan prendran una determinació.

El Ministeri d’Economia, així, té l’assumpte sobre la taula, però no decidirà fins que el banc hagi amortitzat els títols adquirits d’aquí a uns mesos, segons fonts del departament. El Govern, en qualsevol cas, pot tenir un incentiu més gran per augmentar la seva participació a CaixaBank, ja que -sense posar més diners públics- això li permetrà rebre un percentatge més alt dels dividends que pagui el banc en els propers anys. De fet, l’executiu preveu tornar a ampliar abans que s’acabi el 2022 el termini legal per sortir de l’entitat més enllà de l’actual (final del 2023) dins de la seva estratègia de maximitzar la recuperació d’ajudes. En canvi, si redueix la participació mitjançant una venda d’accions, rebrà menys dividend futur i registrarà una caiguda de valor (no respecte el canvi d’accions de l’absorció de Bankia per CaixaBank, perquè la cotització del banc ha pujat un 37% des de llavors, sinó respecte el valor original de les accions de Bankia quan es va nacionalitzar el 2012). L’únic aspecte positiu de vendre seria enviar el missatge al mercat que l’Estat no augmenta la seva participació en un banc privat. Però queda petit davant els altres arguments, sobretot tenint en compte que l’objectiu declarat d’Economia és recuperar la quantitat més gran possible dels 24.069 milions d’euros injectats a l’extint grup nacionalitzat pels executius de José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy. La Fundació Bancària La Caixa, en la mateixa línia, tampoc no té pressa per prendre una decisió i esperarà a que el banc completi la recompra i l’amortització d’accions. En qualsevol cas, fins i tot si decidís vendre un petit paquet d’accions, mai no reduirà la seva participació per sota del 30%.