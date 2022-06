El Govern pren el control total d’Indra i destitueix 5 consellers independents

Cop de timó en la cúpula d’Indra. El Govern pren el control del grup tecnològic conformant un nou nucli dur d’accionistes i revolucionant el consell d’administració de la companyia, prescindint de cinc dels set consellers independents. S’esperava que la junta d’accionistes de l’empresa, celebrada ahir a Madrid, servís per inaugurar un nou joc de poders en la companyia en què la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) comencés a guanyar pes en el govern del grup. Però la junta va ser la via per llançar un canvi radical i instantani.

La pública SEPI, dependent del Ministeri d’Hisenda i màxima accionista del grup, s’ha recolzat en el fons activista Amber -dirigit pel també president del grup Prisa, Joseph Oughourlian- i en el grup basc de defensa SAPA per fer un tomb en la composició del consell d’administració d’Indra. Per sorpresa, la junta va votar el cessament de quatre consellers independents (tot i que un d’ells, Alberto Terol, havia presentat la dimissió) i va rebutjar la renovació en el càrrec d’una cinquena consellera independent. El grup prescindeix dels consellers independents que no avalaven que l’Estat s’impliqués encara més en el control d’Indra i que havien conformat un bloc per impedir l’any passat que el president del grup, Marc Murtra, assumís funcions executives. El moviment d’ahir facilita el camí perquè Murtra s’acabi convertint en president executiu, com vol el Govern, per impulsar el pla de créixer en el negoci de defensa. El Govern va anunciar el febrer la intenció d’incrementar la participació accionarial de SEPI, dependent del Ministeri d’Hisenda, del 18,7% al 28%. De moment ha arribat a una mica més del 25% i pròximament es traduirà en què el hòlding públic passarà de dos a tres consellers en la companyia. En el seu intent de reforçar el poder públic sobre Indra, a més de sumar directament un nou conseller, SEPI es recolza en dos accionistes nous del grup per reforçar l’aposta per defensa. El grup basc de defensa SAPA ha entrat en les últimes setmanes amb una participació propera al 8% i la junta va aprovar la seva entrada en el consell d’administració, amb una plaça ocupada per Jokin Aperribay (president la companyia basca). D’altra banda, el fons Amber, comandat per Joseph Oughourlian, acaba d’entrar a l’accionariat d’Indra amb una participació del 4,1%, i és l’accionista que va sol·licitar incloure en l’ordre del dia de la junta el cessament de quatre independents.