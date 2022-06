Lagarde obre la mà a que hi hagi pujades més brusques dels tipus d’interès

La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, va assegurar ahir que la institució està disposada a arribar «tan lluny com calgui» per garantir que la inflació s’estabilitzi a mitjà termini en l’objectiu del 2% i va defensar que comptar amb una eina específica per combatre la fragmentació (diferències injustificades de la prima de risc entre països) permetrà a l’organisme augmentar els tipus d’interès «tant com calgui».

Lagarde va confirmar en el seu discurs inaugural del fòrum anual de bancs centrals que el BCE organitza a Sintra (Portugal) que el seu consell de govern apujarà els tipus d’interès en 25 punts bàsics al juliol i els tornarà a apujar al setembre, encara que llavors la intensitat de l’augment de la taxa dependrà de l’evolució de les expectatives d’inflació. «Continuarem per aquest camí de normalització, i anirem tan lluny com sigui necessari per garantir que la inflació s’estabilitzi en el nostre objectiu del 2% a mig termini», va assegurar la banquera central de la zona euro. Va assenyalar «el gradualisme i l’opcionalitat» com els dos principis rectors del BCE en el procés en marxa de normalització de la política monetària. Tot i això, la banquera central va advertir que «hi ha condicions en què el gradualisme no seria apropiat», com en el cas que una inflació més alta amenaci l’expectativa d’una taxa del 2% a mig termini.