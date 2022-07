Ahir es va donar el tret de sortida, oficialment, a la campanya de rebaixes d'estiu que durarà fins al pròxim 31 d'agost. Almenys, ho va fer en el gruix del petit comerç de la ciutat de Girona, que va esperar fins a l’1 de juliol, data tradicional, per arrencar amb els descomptes. Tot i així, la campanya ja fa més d’una setmana que ha començat a alguns indrets, coincidint amb el pont de Sant Joan del passat cap de setmana. Ho va fer, sobretot, a les grans superfícies i a les plataformes en línia, però això va comportar que alguns establiments més petits també haguessin d'obrir de forma anticipada per «contrarestar» el fet que «Internet estigui tot l’any de rebaixes», tal com explicava Pau Jordà, gerent de l’Espai Gironès, a Salt.

Tot això també va fer que a Figueres, per exemple, ho haguessin de preparar tot a «correcuita», com deia Toni Moreno, vicepresident de Comerç Figueres. Moreno lamentava que «les coses han de tenir unes dates i el 23 de juny no té sentit». L’explicació que ell veu en aquest cas és que «la gent se’n va de la gran ciutat de vacances i aprofiten per començar les rebaixes abans que aquesta gent marxi». A més, el tribunal va desestimar la llei que exposava que les rebaixes havien de començar l'1 de juliol i per això «hi ha llibertat per fer descomptes», explicava Mercè Ramírez de Cartagena, vicepresidenta del Girona Centre Eix Comercial. A Girona, el petit comerç no va començar fins ahir la campanya de rebaixes, i «tot i que les franquícies van pel seu compte, pocs comerços s’han apuntat a començar la campanya abans», afirmava Ramírez.

Fer front a les grans franquícies

En tot cas, Jordà assegura que «el comerç físic crea més riquesa i més llocs de treball». De la mateixa manera, la vicepresidenta del Girona del Girona Centre Eix Comercial també defensava el comerç de proximitat envers les grans franquícies i a les plataformes. «Durant el confinament la gent es va bolcar amb el petit comerç, i no només volem que es quedi amb això», deia, afegint que ara «la gent compra més a les plataformes i hem de tenir en compte que si volem passejar per la ciutat i veure botigues boniques s’ha de comprar en el comerç local».

Sigui el 23 de juny o l’1 de juliol la data fixada pel començament de les rebaixes, es preveu que la campanya d’aquest any sigui bona perquè estem davant un estiu normal després dels dos últims marcats per la pandèmia, però també hi ha la incertesa que provoca l’increment sostingut dels preus. Això pot traduir-se en una caiguda del consum a causa de la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies per culpa de la inflació. «El tema de la Guerra d’Ucraïna i com repercuteix amb la pujada de preu és dolent pel consum final», afirmava Ramírez. En canvi, el gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà, veu aquesta campanya de rebaixes com una oportunitat, ja que creu que «tot i la inflació és bo pel visitant comprar en època de rebaixes». Els descomptes, en el petit comerç de Girona estan entre el 20 i el 50%, mentre que a l’Espai Gironès hi ha alguns productes que s’han rebaixat fins al 60%.

El turisme, un factor clau

Un dels factors claus per incrementar les vendes aquest any és el turisme. Després de dos anys amb certes restriccions derivades de la pandèmia durant l’estiu, ja s’està notant una major afluència de públic estranger a les comarques gironines respecte als altres anys. «Els últims dos anys han estat molt dolents», afirmava la vicepresidenta del Girona Centre Eix Comercial. En canvi, ja ara «es nota que hi ha més turisme» i, de fet «el comerç és un reclam pel turisme», sentenciava Ramírez. A Girona, es preveu que les vendes aquest estiu augmentin entre un 3 i un 10% respecte al 2021. On més es notarà serà al Barri Vell, «a causa de la gran afluència de públic estrenger previst».

Per altra banda, Toni Moreno pensa «seran unes bones rebaixes i tindrem un bon estiu», ja que l’ocupació a Figueres i a la costa és «molt alta». Tanmateix, pensa que «hem d’aprofitar molt aquest estiu perquè es preveu un hivern pitjor». El vicepresident de Comerç Figueres explica que ara «s’estan contenint els preus», però tot això es notarà «a partir de la pròxima primavera».