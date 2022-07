Les grans empreses del sector turístic mantenen intacte el seu optimisme sobre la fortíssima reactivació del negoci després de dos anys de caiguda per la pandèmia. La indústria turística, un dels tradicionals motors i escuts anticrisi de l’economia espanyola, anticipa que aquest any vorejarà la recuperació plena dels nivells d’activitat precovid fins i tot malgrat el temor a una aturada després del boom de l’estiu per la inflació, la pujada de tipus d’interès i un alentiment econòmic per la crisi energètica i l’evolució de la guerra a Ucraïna.

El nou quadre econòmic que maneja Exceltur, el lobby que agrupa una trentena de les companyies més grans del sector (entre elles, Melià, NH, Iberia, Globalia, Riu o Amadeus), preveu que el PIB turístic tancarà aquest any disparant gairebé un 70% els registres de l’any passat i només un 1,9% per sota dels nivells rècord del 2019 prepandèmia, assolint els 151.798 milions d’euros d’activitat al conjunt de l’exercici. L’associació empresarial ha elevat substancialment les previsions anteriors, de fa tres mesos, gràcies al fort creixement registrat el segon trimestre per l’embranzida de la Setmana Santa i el boom de demanda que es preveu per als mesos d’estiu.