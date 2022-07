Multa a sis constructores per confabular-se en els concursos

Multa històrica a les grans constructores espanyoles. La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha imposat sancions per un total de 203,6 milions d’euros a sis dels principals grups de construcció del país per repartir-se i manipular durant 25 anys milers de concursos públics. Les sancions a les filials de construcció de les grans corporacions són en tots els casos milionàries: Acciona Construcción, 29,4 milions d’euros; Dragados, filial d’ACS, 57,1 milions; FCC Construcción, 40,4 milions; Ferrovial Construcción, 38,5 milions; Obrascón Huarte Lain, de l’actual OHLA, 21,5 milions; i Sacyr Construcción, 16,7 milions. La CNMC ha exonerat finalment Lantania en establir que no es pot considerar successora empresarial d’Isolux Corsán, els actius principals de la qual el grup va absorbir el 2018. Competència ha constatat que des del 1992 les companyies es reunien cada setmana i decidien el repartiment dels contractes públics que sortien a concurs, com compartirien treballs tècnics en les seves ofertes, i intercanviaven informació sensible sobre la seva estratègia de presentació dels concursos d’edificació i obra civil llançats per diferents administracions, fonamentalment les promogudes pel Ministeri de Foment -actual Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana- i els seus organismes i empreses públiques dependents.

«Es tracta de pràctiques els efectes de les quals han estat especialment perjudicials per a la societat, ja que van afectar milers de concursos convocats per Administracions Públiques espanyoles per a la construcció i edificació d’infraestructures com hospitals, ports i aeroports, carreteres…», destaquen des de la CNMC. Les empreses ara sancionades van dissoldre l’anomenat G7 de grans constructores l’any 2017 i van manifestar expressament que aquests acords podien ser contraris a les normes de defensa de la competència.

Competència sosté que en aquestes reunions setmanals les empreses decidien els concursos en què compartirien -entre totes o en un subgrup-, una part o la totalitat dels treballs que compondrien les ofertes tècniques de les licitacions, i es decidia sobre el treball per part d’empreses d’aquest grup a altres empreses externes. Una conducta que falsejava la competència i suposava un dany a les constructores rivals que no participaven en aquest càrtel i que no disposaven d’aquesta informació tècnica i comercial privilegiada. «Les empreses van desenvolupar unes complexes normes de funcionament que van anar evolucionant durant el temps», destaca la CNMC. «Les empreses no podien modificar els treballs generats en conjunt per presentar-los en les seves ofertes sense el coneixement i l’aprovació de la resta de membres de l’esmentat grup. L’única personalització admesa era la inclusió de logos i denominacions de cada empresa en el document conjunt per donar a les administracions una aparença d’independència en la presentació de les ofertes».

Veto a noves licitacions

La CNMC, a més d’imposar les quantioses sancions econòmiques, traslladarà l’expedient al Govern amb l’objectiu que determini la durada i l’abast de la prohibició de contractar amb les administracions per a les companyies sancionades (d’entre dos i cinc anys) com estableix la llei des del 2015. Competència fa anys que intenta que les companyies sancionades per participar en càrtels també tinguin prohibit licitar en noves contractacions públiques.