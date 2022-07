Un dels propietaris del Girona FC guanya un judici milionari contra Hisenda

La Delegació d’Hisenda de Balears va perdre el combat judicial que mantenia contra el propietari del Manchester City, el xeic dels Emirats Àrabs, Masnour Al Nayan, fundador del City Group i, per tant, propietari de part del Girona FC. L’Estat va col·locar a una societat del xeic en els primers llocs de la llista de morosos després d’exigir-li un pagament de 189 milions d’euros en concepte de l’impost d’IVA per la compra del iot Topaz, un dels més grans i luxosos del món. Exigia aquest pagament perquè pensava que l’embarcació, que pertany a la societat Oceans Maritimo Limited, estava obligada a tributar aquesta quantitat de diners si navegava per aigües comunitàries i amarrava a ports espanyols.

Aquest conflicte va ser, finalment, resolt per un jutge de Madrid, que es va pronunciar a favor del xeic àrab. Aquest, així, no haurà d’abonar els impostos dels gairebé 200 milions d’euros que li reclamaven des de Balears. Per resoldre aquesta disputa, la més elevada a les Balears en termes econòmics, el tribunal va haver de realitzar una interpretació de la complicada normativa marítima i la seva obligació tributària. La sentència va assenyar que l’embarcació va ser fabricada a Europa, però va ser matriculada en un paradís fiscal, per la qual cosa va ser dissenyada per navegar pel mar amb contínues sortides i entrades en aigües territorials. El tribunal va reconèixer que van existir dubtes sobre la interpretació tributària que s’ha d’aplicar sobre aquests iots. Per això, va ser necessari que la Comissió Europa contractés una sèrie d’experts, que van ajudar a interpretar de quina forma s’havien d’aplicar aquestes normes comunitàries sobre les embarcacions de luxe. Els jutges van analitzar les conclusions d’aquest estudi i van considerar la nau no estava obligat a fer aquesta declaració en entrar en aigües comunitàries i, per tant, estava exempta de pagar impostos que li reclamaven a Balears.