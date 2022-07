La falta de personal amenaça de causar el caos en el trànsit aeri europeu

Una gran pantalla color verd fluorescent anuncia el temps d’espera. A mig matí d’un dia d’entre setmana de juliol, creuar el control d’equipatge de l’aeroport de Barcelona costa menys de cinc minuts. L’estampa -confessa un treballador- no té res a veure amb les cues que es formen de matinada, hores abans que surtin els vols més matiners, però ni de lluny una cosa tan preocupant com el que arriba d’altres aeròdroms europeus. «És igual que abans de la covid», afirma aquest operari català, que, tot i això, assegura haver viscut dies enrere l’inici del juliol més massificat que recorda. Tot i el reforç de personal que va prometre fa un mes el ministeri d’Interior, «falta personal», sintetitza, coincidint amb el diagnòstic de tots els aeroports que sí que s’han vist en una situació de caos. El problema? Moltes més ganes de viatjar, molt menys personal i un factor que ja comença a ser propi de l’estiu: les vagues.

Un moviment de vagues dels treballadors del Charles de Gaulle afecta el funcionament de l’aeroport més important a França. El cap de setmana del 2 i el 3 de juliol van tenir lloc les primeres aturades laborals. Van comportar l’anul·lació de prop del 20% dels vols d’aquest aeroport, situat al nord de la regió parisenca. Aquesta vaga es va reproduir dimecres passat i va ser desconvocada el passat cap de setmana. Els sindicats d’empleats d’ADP ja van advertir que aquestes accions continuaran fins que la direcció accepti les condicions exigides pels treballadors.

Concretament, protesten perquè consideren insuficient la proposta d’augmentar un 4% el sou dels empleats. Després dels confinaments per la covid i la caiguda del trànsit aeri, els treballadors del Charles de Gaulle van acceptar una rebaixa salarial del 5% i ara els sindicats demanen un increment del 6%. A més de les protestes al Charles de Gaulle, la situació dels aeroports francesos també s’hauria de veure afectada per les aturades del personal de bord de Ryanair, que va impulsar una vaga a diversos països europeus, inclosa França. Enric Bonet/París.

La situació als aeroports britànics és absolutament dantesca des de fa més d’un mes amb cancel·lacions i retards en els vols, cues interminables per passar els controls de seguretat i amb milers de maletes perdudes per les sales. El principal problema és la manca de personal i les dificultats per contractar personal derivades del Brexit i de la covid. Les aerolínies i els aeroports culpen el Govern i li demanen que flexibilitzi el sistema de contractació de treballadors.

Per la seva banda, el Govern culpa les companyies aèries de reservar més vols dels que poden afrontar. A tot això s’hi afegeix el substantiu augment dels viatges després de dos anys de pandèmia. El resultat és que British ha cancel·lat 1.500 vols per a aquest mes que afecten més de 200.000 passatgers principalment a Gatwick i a Heathrow. Es preveuen més cancel·lacions i la companyia ha afirmat que aquest és el moment més complicat de la història de l’aviació. A. Niubó/Londres

Bèlgica va inaugurar la temporada d’estiu amb una vaga general el 20 de juny que va paralitzar completament l’aeroport de Brussel·les-Nacional i va obligar a suspendre tots els vols previstos aquell dia. Des d’aleshores, les pertorbacions i complicacions no han cessat encara que sense provocar el caos en el principal aeroport del país. La vaga de tripulants de cabina i pilots de Brussels Airlines el 23, 24 i 25 de juny passat, que opera des de l’aeroport de la capital belga, va obligar a anul·lar 315 vols i va afectar un total de 40.000 passatgers, la meitat dels previstos aquells tres dies per la companyia pertanyent al grup Lufthansa. Silvia Martínez/ Brussel·les.

Amb l’inici de les vacances escolars d’estiu, alguns aeroports alemanys s’han vist sobrepassats per la quantitat de passatgers i vols programats des de fa mesos. Els aeroports de Frankfurt, Colònia/Bonn i Düsseldorf han estat alguns dels més afectats per la cancel·lació de vols i també per retards. Tot i que la situació ha millorat en els últims dies, autoritats aeroportuàries i associacions de protecció al consumidor recomanen informar-se bé abans de viatjar i acudir als aeroports amb prou temps per evitar sorpreses desagradables. Andreu Jerez/Berlín.

El caos de les últimes setmanes als aeroports europeus ha colpejat en la immediatesa només parcialment les principals ciutats italianes. Fins ara, la situació ha afectat majoritàriament els aeròdroms més usats per les aerolínies de baix cost, com el de Bèrgam -que funciona com a hub de la ciutat de Milà- i el de les híper turístiques Venècia, Pisa i Florència. Per contra, l’aeroport de Roma i el principal de Milà han patit el fenomen només marginalment, amb un percentatge limitat de vols cancel·lats. En tot cas, en les dues últimes setmanes, centenars de vols han patit cancel·lacions i retards i hi ha hagut cues infinites. Irene Savio/Roma.