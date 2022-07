L’alça dels costos energètics i dels fertilitzants amenacen de desestabilitzar el mercat de productes agroalimentaris a Europa. Els alts i baixos dels preus han marcat els últims mesos el sector hortofructícola i la situació s’agreujarà almenys durant un any.

El director general de Mercabarna, Jordi Valls, va assegurar que la situació «nova aquest any es deriva del binomi entre alimentació i subministrament energètic. A Almeria una planta és capaç de produir 15 quilos de tomàquets, mentre que a Holanda la planta eleva aquesta xifra a uns 21 quilograms. Però la producció agrícola a Holanda es basa en el gas rus per generar calor. Les restriccions energètiques previstes per a finals d’any dispararan els costos agroalimentaris al nord d’Europa. També els costos ramaders. Tot això repercutirà en els preus finals a tot el continent».

L’anàlisi de Valls fa pensar que bona part de la producció espanyola de fruites, verdures i de carn es desviarà al nord d’Europa per l’alça de preus i la recerca de marges més grans, cosa que repercutirà també en els preus a Espanya.

En un context de retorn del turisme i augment d’exportacions, l’activitat al sector primari es preveu elevada. Bon temps per a agricultors i ramaders, en un context de preus més alts. La indústria alimentària continuarà repercutint en els preus finals l’encariment dels pinsos, fertilitzants o costos energètics i la capacitat de negociació de la distribució s’haurà retallat respecte a aquest any.

L’escalfament global és un altre element que ja influeix a la producció agrícola. Alguns atribueixen a aquesta tendència que la fruita de pinyol de Lleida tingués aquest any una producció equivalent només al 30% del que és habitual.

L’alça de les vendes a l’exterior també influirà en els preus. L’exportació espanyola de fruites i verdures va assolir l’any passat 15.680 milions d’euros, més de 1.000 milions més que l’any anterior. En valor, l’exportació ha crescut el 14,7% respecte al 2019. La guerra d’Ucraïna ha configurat un escenari que abona especialment la consolidació i l’increment dels preus aquest any i el proper.

El pes de fruites i verdures augmenta a la cistella de la compra. El percentatge d’espanyols que es declaren vegans, vegetarians o flexitarians ha passat d’un 8% al 13% entre el 2017 i el 2021.