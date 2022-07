La covid va reduir els ingressos de les pimes, però van seguir amb beneficis

La irrupció de la pandèmia va ser un cop dur per a les butxaques de les petites i mitjanes empreses catalanes, que, no obstant, van aguantar el tipus i malgrat el descens de vendes sense precedents van aconseguir, de mitjana, mantenir uns marges de beneficis positius de cara a l’actual crisi de la inflació. Així ho constata l’anuari de Pimec presentat ahir, que assenyala que el baix nivell d’endeutament previ i l’ajuda extraordinària de l’Estat via ERTOs i crèdits ICO va aconseguir esmorteir les pitjors conseqüències de la crisi econòmica derivada de la sanitària. «Les pimes van tenir un nivell de resiliència molt important», va explicar el president de Pimec, Antoni Cañete.

Les dades presentades per Pimec deriven dels comptes presentats al registre mercantil per 84.781 empreses amb activitat a Catalunya i amb un mínim de dos exercicis registrats. El balanç per a les pimes del cop més gran al PIB d’un país des de la Segona Guerra Mundial va ser el següent: les seves facturacions van caure, de mitjana, un 12,9% -en termes de valor afegit brut (VAB)-. L’impacte va ser desigual per sectors, de la mateixa manera que les restriccions sanitàries i la caiguda de la demanda no va ser igual en tots els gremis. Les que pitjor ho van passar van ser les pimes de l’hostaleria, que van veure reduir les facturacions un 62%, mentre que en el sector agrari van patir substancialment menys i només van baixar un 2%. Les pimes van patir més que les grans empreses els efectes del coronavirus; concretament, van perdre un 15% més de facturació que les grans corporacions. Això va provocar que el pes de les petites i mitjanes companyies es reduís lleument al conjunt de l’economia catalana. El 2020, les pimes van aportar gairebé sis de cada 10 euros en moviment. Altres dades que ha posat sobre la taula Pimec i que contextualitzen aquests pitjors resultats són l’augment dels estocs paralitzats als magatzems i el termini mitjà de cobrament de factures, que va pujar de 68 dies de mitjana el 2019 a 75 dies el 2020. El rol dels ERTOs ha jugat un paper clau en la pandèmia i les actuals dades rècord d’ocupació -mai abans a Catalunya i a tot Espanya hi havia hagut tants treballadors en actiu de manera simultània- no s’entenen sense aquest instrument. La facturació de les pimes va caure cinc vegades més que l’ocupació, quan en la crisi del totxo es va destruir més ocupació que PIB va perdre percentualment l’economia.