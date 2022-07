Escrivá assegura que la reforma dels autònoms ofereix «seguretat i certesa»

El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va presentar ahir, davant de la Comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo, la futura reforma del sistema de cotització dels autònoms per ingressos reals, acordada aquesta setmana amb les principals associacions, i va defensar que donarà «seguretat i certesa» a aquest col·lectiu.

Escrivá va assenyalar que, amb el sistema actual, Espanya representava «una gran anomalia», ja que els autònoms «no contribuïen segons els seus ingressos nets» i això generava «força inequitat i debilitat de l’acció protectora».

El 84% dels autònoms cotitza per una base mínima, per sota dels 300 euros al mes, cosa que, combinada amb els períodes sense cotització, que solen ser «bastant extensos» entre els treballadors per compte propi, «ha generat que les seves pensions siguin relativament baixes», un 43% per sota que la dels assalariats.

Per aquest motiu, va destacar que el nou sistema introdueix canvis en les quotes, però també modifica el sistema de protecció social, amb una ampliació de les prestacions per cessament d’activitat, amb reconeixement d’interrupcions parcials. També inclou un mecanisme RED, tant cíclic com a sectorial. La futura reforma també preveu una quota reduïda per a autònoms que inicien la seva activitat, que substituirà l’anterior tarifa plana.