També les plantes poden prendre decisions

Fa pocs dies llegia que científics de la Universitat d’Austràlia Occidental han descobert com les plantes controlen la quantitat de carboni de la fotosíntesi que emmagatzemen per construir biomassa utilitzant un canal metabòlic. Aquesta és una habilitat de la planta relativament rara, ja que implica que trenca les regles normals de la bioquímica. A més a més, té el potencial d’ajudar a mitigar el canvi climàtic.

Els científics han anomenat aquest procés, prèviament desconegut, «decisions secretes» preses per les plantes quan alliberen carboni a l’atmosfera. Mentre investigaven la planta Arabidopsis thaliana, els investigadors van descobrir que les plantes controlen la quantitat de carboni de la fotosíntesi que conserven per generar biomassa utilitzant un canal metabòlic durant la respiració. Específicament, això passa just abans que les plantes cremin el compost piruvat, ja que els científics van trobar evidència que la planta pot rastrejar la font del piruvat i triar si alliberar-lo o emmagatzemar-lo per al seu ús.

Aquest descobriment ofereix llum per entendre com les plantes emmagatzemen diòxid de carboni durant el procés metabòlic i aplana el camí per a futures investigacions que puguin desenvolupar plantes capaces d’emmagatzemar carboni per més temps, augmentant així les possibilitats de mitigar els desafiaments del canvi climàtic. Recordo que l’estudi ha estat publicat a Nature Plants i reportat per ScienceAlert. La meva font ha estat: Fundació Antama.