Les gelades faran caure un 23,5% la collita de fruita a Catalunya respecte al 2021. Ara bé, Girona se n’ha salvat i, de fet, segueix creixent amb un increment del 6% en la producció de poma respecte a la mitjana dels darrers 5 anys. Això sí, les xifres pateixen una lleugera davallada en comparar-les amb les de l’any passat, quan va registrar-se una campanya de rècord. A més, mentre la resta de províncies preveuen uns calibres de poma i pera inferiors als de passades campanyes, Girona espera una poma amb tamanys entre normals i alts. Si Girona és l’excepció és per que no ha patit les inclemències meteorlògiques que han afectat d’altres territoris i, en especial, Lleida, on les previsions s’enfonsen un 26’5% respecte el 2021.

Les gelades de la passada primavera, que també van afectar greument la collita de pinyol, han fet que s’esperi la collita de llavor més baixa dels darrers cinc anys: 229.400 tones de poma (un 23% menys que el 2021) i 101.100 de pera (un 24% menys). Tot i que es preveu un retard d’entre 3 i 7 dies en les campanyes de poma i pera, la qualitat seguirà sent bona. Tot plegat van explicar-ho divendres Afrucat i el Departament d’Acció Climàtica, que van parlar «d’una afectació molt important per a les empreses» contra la que el Departament preveu un paquet de mesures econòmiques. Pel que fa als preus, Afrucat esperaque siguin molt similars als de l’any passat, amb Europa suplint el menor volum de fruita local. 100.000 tones de peres Pel que fa a la pera, la previsió de collita a Catalunya per a aquest any és de 101.100 tones, la qual cosa suposa un descens del 24% respecte a l’any passat, una campanya on es van collir 132 milions de quilos. Aquesta afectació important en la producció també ha estat causada per les gelades.