El benefici del Santander es dispara un 33% fins als 4.894 milions d’euros

El Banco Santander va obtenir un benefici ordinari de 4.894 milions d’euros el primer semestre del 2022, un 33% més que el mateix període de l’any anterior. Aquest fort repunt es deu a un impacte per càrrecs de reestructuració de 530 milions en el mateix període del 2021. Sense aquest impacte, el creixement del benefici és del 16%. La filial espanyola, de plena actualitat per l’impost sobre els bancs que preveu crear el Govern, va millorar el resultat un 86% fins a 652 milions, gràcies a menys costos i provisions.

Els resultats del grup han estat marcats per la generació d’ingressos i la diversificació del negoci, amb una fortalesa especial a Europa, on va obtenir uns guanys de 1.839 milions, un 38% més que en el mateix període del 2021. A Sud-amèrica, els beneficis van créixer un 7%, fins arribar als 1.946 milions. Mentrestant, a Amèrica del Nord es van reduir un 10%, fins als 1.578 milions, a causa de la normalització de les provisions de crèdit.

Tot i la «incertesa dels mercats», l’entitat va registrar una forta activitat comercial amb un nou rècord en recursos de clients, que van sumar 1,1 bilions d’euros després de créixer un 4% impulsats pels dipòsits (+5 %). Els crèdits van augmentar un 6%, concretament les hipoteques un 7%, el préstec al consum un 6% i el crèdit a empreses un 4%.

La forta activitat comercial, així com l’augment dels tipus d’interès a països com el Regne Unit o Polònia, van afavorir un augment del 7% al marge d’interessos, amb un creixement particularment alt al Regne Unit (+13%), Polònia (+92%), Mèxic (+9%), Xile (+7%) i l’Argentina (+93%). El marge d’interessos, juntament amb els ingressos per comissions, que van augmentar un 7%, com a conseqüència de volums més grans i la millora de l’activitat, van proporcionar el 97% dels ingressos del grup, que van pujar un 4% fins als 15.120 milions d’euros.

El conseller delegat del Santander, José Antonio Álvarez, confia que la pujada dels tipus d’interès, a la qual s’acaba de sumar Europa, ajudarà a que els ingressos «tinguin una dinàmica millor», malgrat l’entorn d’elevada inflació. I encara que adverteix sobre una previsió de costos «més exigent» per l’elevada inflació, el banc preveu gestionar-la millorant la seva productivitat perquè els costos creixin menys que els ingressos i se situïn «significativament per sota de la inflació». Álvarez va alertar que tot «dependrà dels escenaris macroeconòmics».