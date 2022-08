Unides Podem exigirà apujar l’impost de Societats

«Queda molt per fer en matèria tributària», va sentenciar Yolanda Díaz dijous passat avançant un dels focus en què centrarà Unides Podem la seva força negociadora de cara als propers Pressupostos Generals de l’Estat. Concretament, a reformar l’impost de Societats, una de les principals reivindicacions dels morats des que es va iniciar la legislatura. Fonts de la direcció asseguren que el grau d’atenció que posaran en aquest assumpte de cara a la confecció dels comptes públics del 2023 serà «màxim».

Amb la proposició de llei per crear dos nous impostos a la banca i a les grans elèctriques ja presentada, els partit morat considera necessari seguir fent passos cap a una reforma fiscal que el PSOE ha rebutjat en infinitat d’ocasions. Per això, Díaz va assegurar en una entrevista a RNE que l’actual impost de Societats «no parla bé» d’Espanya ni de la «deficient justícia fiscal que existeix», perquè la recaptació s’ha reduït un 40% respecte l’any 2007, l’exercici previ a que esclatés la crisi econòmica, cosa que es tradueix en 20.000 milions d’euros anuals que deixen d’ingressar les arques de l’Estat.

Fonts de la direcció morada destaquen que cal resoldre aquesta qüestió per aconseguir que una futura reforma fiscal sigui «efectiva» i afirmen que la seva intenció és avançar en aquest sentit en els pressupostos del 2023.

«Millores» en el tribut

La vicepresidenta segona va apuntar que caldria «millorar» l’impost de Societats, que, en els pressupostos passats, es va elevar fins al 15% per a les multinacionals, com va acordar l’OCDE. El partit morat sosté que cal reduir la bretxa que es produeix en aquest gravamen entre «els beneficis empresarials i les bases imposables» perquè mentre els primers s’han recuperat després de la crisi econòmica, la base sobre la qual es calcula està de moment estancada.

A més, els morats advoquen per la limitació temporal al termini legal per a la compensació de bases negatives d’exercicis anteriors a quatre anys i l’acord de coalició recull la rebaixa del 25% al 23% del mateix impost per a les pimes que facturin menys d’un milió d’euros a l’any o la limitació de les exempcions de dividends de societats per la participació en altres. Totes dues qüestions encara no han estat aprovades.

Fonts morades veuen la porta oberta a algun d’aquests canvis, encara que creuen que els socialistes es van mostrar molt més dialogants en els anys 2019 i 2020.